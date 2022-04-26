Лавров назвал опасность ядерной войны "реальной" и попытался запугать Запад
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригрозил Западу, чтобы тот не недооценивал повышенный риск ядерного конфликта с ними из-за Украины. По его мнению, НАТО "по сути" ведет опосредованную войну с Кремлем, поставляя Киеву оружие.
Об этом он заявил в интервью, которое транслировалось по российскому гостелевидению. Также сказал, что суть любого соглашения о прекращении "конфликта в Украине" будет во многом зависеть от военной ситуации на местах, передает Reuters.
Отмечается, что пропагандистские журналисты спрашивали главу российского МИД о важности "предотвращения Третьей мировой войны". Еще интересовались, мол, сравнима ли нынешняя ситуация с кубинским ракетным кризисом 1962 года, "низшей точкой в американо-советских отношениях".
Лавров заверил, якобы РФ много делает для "отстаивания принципа стремления" предотвратить ядерную войну любой ценой.
"Это наша ключевая позиция, на которой мы все строим. Риски сейчас немалые. Я бы не хотел искусственно завышать их. Хотя многим бы это понравилось. Опасность серьезная, реальная. И мы не должны ее недооценивать", – высказался российский министр.
Защищая военные действия РФ по отношению к Украине, которые в Москве все еще называют "спецоперацией", он обвинил Вашингтон в отсутствии диалога.
"США практически прекратили все контакты просто потому, что мы были обязаны защищать русских в Украине", – выразил убеждение Лавров, повторив причину вторжения путинской армии на территорию украинского государства.
Вместе с тем заявил, что западные поставки современного оружия, в том числе противотанковых ракет "Джавелин", бронетехники и беспилотников, были "провокационными мерами". Он считает, что они рассчитаны на то, чтобы "затянуть конфликт, а не положить ему конец".
"Это оружие будет легитимной целью для российских военных, действующих в рамках спецоперации. Склады на западе Украины не раз подвергались обстрелу (именно российскими силами. – Ред.). Как может быть иначе? НАТО, по сути, ведет войну с Россией через посредников и вооружает их. Война есть война", – назвал Лавров причины, которые могут побуждать РФ использовать ядерное оружие.
В конце он посыпался обвинениями и в сторону украинских властей, которые, по его мнению, "недобросовестно вели переговоры" с Москвой.
Напомним: Минобороны РФ показало момент запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Там утверждают, что во время испытаний ракета поразила цель на расстоянии 5800 километров. Российский лидер Владимир Путин назвал ее запуск "большим и значительным" событием для страны и заявил, что она может пройти все современные системы защиты. По мнению западных экспертов, Кремль меняет этим правила игры в мировой политике, ведь при полной боевой загрузке такая ракета способна уничтожить территорию размером с Францию.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский считает вероятной ситуацию, когда руководство РФ потеряет связь с реальностью и применит ядерное оружие. В то же время он заявил, что ни один адекватный человек на это не пошел бы.