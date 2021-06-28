Лавров пожаловался, что в школах Запада Иисуса объявили бисексуалом: источником оказался TikTok

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 июня опубликовал статью "О праве, права и правила", в которой заявил, что в западных школах якобы детей учат, что Иисус Христос был бисексуалом. На это отреагировали СМИ, пытаясь разобраться в источниках и достоверности соответствующей информации.

Свой материал российский министр опубликовал на сайте МИД РФ, однако не предоставил примеров в подтверждение своих слов, поэтому непонятно, какие именно страны он имел в виду, замечает британское издание The Times (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Так, в своей статье Лавров осудил концепцию "порядка, основанного на правилах", которая, по его мнению, является средством манипуляции со стороны Запада и "проявляется в посягательстве не только на международное право, но и на саму природу человека".

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"В школах ряда западных стран детей в рамках учебных программ утверждают, что Иисус Христос был бисексуалом. Попытки расчетливых политиков ограничить детей от агрессивной пропаганды ЛГБТ наталкиваются на воинственные протесты в "просветленной Европе". Идет атака на основы всех мировых религий, на генетический код ключевых цивилизаций планеты", – написал российский министр.

В то же время журналисты российского издания журналисты It's My Media, вероятным источником информации об "Иисусе-бисексуале" называют видео в TikTok, опубликованное Емалин Кэрол Саутуэл, многодетной матерью из Австралии, которое вышло еще в мае 2021 года.

В ролике двое детей говорят об Иисусе и один из них говорит, что тот небинарный, потому что он "мужчина, который носит платье". На вопрос матери мальчик ответил, что такому учат в школе.

Однако издание отметило, что учителя в австралийских государственных школах утверждают, что не могут обсуждать такое с учениками, потому что работают в светских учебных заведениях.

"Медуза" также провела исследование, в поисках фактов, подтверждающих заявление Лаврова, однако кроме указанного ролика ничего назвать не смогла.

"Других подтверждений тому, что в западных школах Иисуса и правда изображают как бисексуала, "Медузе" найти не удалось. Только TikTok с детьми, чьи слова оказались в статье министра иностранных дел России. Но, вероятно, это простое совпадение", – отметили в материале.

Напомним, ранее Сергей Лавров отличился критикой турецко-украинских отношений. В одном из интервью он "порекомендовал" турецким коллегам "прекратить подпитывать милитаристские настроения Киева". По его словам, "поощрение агрессивных украинских инициатив по Крыму равносильно посягательство на территориальную целостность России".

Также в марте 2021 года министр иностранных дел России Сергей Лавров во время официального визита в Китай надел защитную маску с бранью на английском языке. На ней были нарисованы буквы Fckng qrntn (сокращенно от F*cking quarantine, е**ный карантин. – Ред.). Ему упрекнули несоблюдением правил политического этикета и непозволительным поведением как для министра.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле Лавров объяснил, почему в администрации президента Владимира Путина не хотят отвечать на звонки от украинского лидера Владимира Зеленского. Причиной он назвал то, что в Украине РФ называют стороной конфликта на Донбассе.