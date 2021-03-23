Лавров оконфузился из-за маски с матами во время визита в Китай
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время официального визита в Китай надел защитную маску с матерными словами на английском языке. На ней были нарисованы буквы Fckng qrntn (сокращенно от F*cking quarantine, е**нный карантин. – Ред.).
Снимки с главным российским дипломатом быстро распространились по сети, и их принялись бурно обсуждать на странице блога Pan Doktor в Twitter. Так, Лаврова упрекнули в несоблюдении правил политического этикета и в непозволительном поведении как для министра.
"Вы только посмотрите, какой он неформал. Без мата не может, дипломат х**в. Надпись на маске в переводе с английского: "Е**нный кaрaнтин", – отметил автор поста.
В комментариях под ним люди также высмеяли неуместную шутку Лаврова и усомнились в хорошем уровне его воспитания.
"Вообще, довольно странно, поехав в товарищу Си в Китай, надевать маску с текстом на языке "вероятного противника", "Да, это ни с какой стороны не хорошо. Тем более при его должности", "А скажите что-нибудь на дипломатском", "Вообще было бы логичнее, если бы у него там была вышивка с литерами Д и Б", "Знаменитая российская дипломатическая школа", "Можно вытащить человека из подворотни, но наоборот – бесполезно", – разгорелось обсуждение под фото.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Лавров уже неоднократно прибегал к подобным хамским выпадам. Так, в августе 2015 года во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром он произнес фразу "Дебилы, бл*дь", в адрес своего коллеги.
Кроме того, в декабре 2016 года российский министр обозвал "дебилами" журналистов, которые освещали протокольную встречу на полях министерского заседания ОБСЕ.
Еще один скандальный инцидент произошел с Лавровым и грузинскими журналистками в феврале 2020 года в ООН. Там он толкнул их и сказал: "Девочки, вы больные?".