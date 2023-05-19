"Лампасный лесник": россияне высмеяли Шойгу за "визит" на Запорожское направление и требуют отправить его в Бахмут

Новость о том, что министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу якобы посетил оккупантов на Запорожском направлении, вызвала критику даже среди россиян. Некоторые спрашивают, не были ли сняты кадры с главой МО где-то в глубоком тылу или вообще в России, другие требуют, чтобы Шойгу приехал в Бахмут, куда его приглашал владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

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Пропагандисты объявили о том, что глава российского оборонного ведомства прилетел на территорию Запорожской области Украины, 19 мая. Дата визита и конкретная локация не раскрываются.

На одном из прокремлевских Telegram-каналов пост о "поездке" Шойгу засыпан гневными комментариями. Большинство читателей вражеского информресурса интересуется, почему генерал не отправился в Бахмут, где ситуация для ВС РФ и наемников частных военных компаний крайне непростая.

"Лампасный лесник", "А почему этот мошенник не съездил в Артемовск (старое советское название Бахмута. – Ред.)?" "Его ж вроде в Артемовск Пригожин приглашал?" "Шойгу, тебя в Бахмуте ждут, и награды пацанам там тоже надо дать, а не летать по тылам", "Лучше на южный фланг Бахмута пусть сгоняет", "А в Артемовск слабо съездить??? Там вряд-ли услышишь красивые доклады", – пишут в сети.

Некоторые комментаторы спрашивают, что дала российскому минобороны такая "показуха".

"А толку?" "Свадебный генерал съездил в виртуальный Мухос**нск по интернету", "Глядя на это, вспоминаются знаменитая фраза из известного советского фильма "делай загадочное лицо, дура". Какой же это ***дец все это наблюдать после всех неудач", "Хороши поля Ростовские", "Сплошная показуха", "Некоторые руководители МО вызывают раздражение, даже упоминание о них", "Шойгу даже строчку не служил, а в МЧС пыль в отсеках проверял", "Ну нужно же какой то контент для телика снимать", – возмущаются россияне.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

– В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины считают, что публичные разборки между Евгением Пригожиным, Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым (начальником генштаба ВС РФ) свидетельствуют о том, что каждый из них панически боится нести ответственность за неизбежное геополитическое поражение России.

– На днях Пригожин обвинил кадровые подразделения российской армии в том, что они "сдают позиции без боя". Кроме того, владелец преступной группировки "Вагнер" постоянно ноет о том, что ему не дают достаточно боеприпасов, хотя эти заявления и не соответствуют действительности.

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