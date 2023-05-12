'Никто не хочет брать не себя ответственность': в ГУР объяснили, что стоит за разборками Пригожина, Шойгу и Герасимова

В России нарастает тревога и стресс из-за осознания неизбежности поражения в войне, развязавшей РФ против Украины. И оставаться крайними после краха правящего режима и разгрома второй армии мира на поле боя не хочет никто.

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Именно этим объясняются публичные конфликты между владельцем российской частной военной компании "Вагнер" Евгением Пригожиным, министром обороны РФ Сергеем Шойго и начальником генштаба российской армии Валерием Герасимовым. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

По его словам, в украинской военной разведке считают: публичные разборки между Пригожиным, Шойгу и Герасимовым свидетельствуют о том, что каждый из них панически боится нести ответственность за неизбежное геополитическое поражение РФ.

Юсов убежден, что эти руководители российских оккупационных сил сейчас находятся в стрессе и смятении из-за неопределенности их будущего после устранения российского президента Владимира Путина и окончательного разгрома РФ на поле боя.

"Никто из этой троицы не желает брать на себя ответственность, именно поэтому они приступили к поиску крайних. Вот сейчас Шойгу, Герасимов и Пригожин между собой определяют, кто же будет виноват", — подытожил Юсов.

Напомним, на днях Пригожин обвинил кадровые подразделения ВС РФ в том, что они "сдают позиции без боя". По мнению олигарха, в результате бегства "второй армии мира" ситуация под Бахмутом развивается по самому худшему для России сценарию.

Между тем, пока российские оккупанты устраивают разборки, Силы обороны Украины на Бахмутском направлении проводят эффективные контратаки. Так, 10 мая командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский подтвердил продвижение ВСУ под Бахмутом на 2 км.

А 12 мая стало известно, что ВСУ удалось пробить линию обороны оккупантов со стороны Хромового, а также отбить у врага территории к югу от села Ивановское Донецкой области.