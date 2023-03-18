Курносова: Си Цзиньпин едет в Москву. Почему Путин не может его просто послать. Интервью

Китайский лидер Си Цзиньпин едет с визитом в Россию. Он запланирован на 20-22 марта. Прислушается ли кремлевский диктатор Владимир Путин к главе Китая, который является для него авторитетом? И что, собственно, будет предлагать ему Си? С уверенностью можно сказать, что наверняка речь пойдет о плане мирных переговоров, который был представлен Китаем. Путин оказался в непростой ситуации и не может просто "послать куда подальше" главу Китая – страны, которая стала для него последней надеждой.

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Самое большое, что можно ожидать от переговоров Путина и Си Цзиньпина – решение вопроса с украинскими атомными станциями. Си может включить в свой мирный план пункт о полном выведении российских войск из Украины, но Путин, который никогда не признает своих ошибок и останавливается всегда позже, чем следовало бы, просто не может на это пойти. В то же время для Китая отношения с США и Европой намного важнее отношений с путинской Россией и самим Путиным, поэтому как в этой ситуации поступит Си, остается интригой. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

– Си Цзиньпин посетит Москву и встретится с Путиным. Как вы думаете, какой будет повестка дня встречи? Может ли для главы Кремля прозвучать "последнее китайское предупреждение"?

– Мы знаем, что есть некий китайский план мирных переговоров и, думаю, повестка дня , в первую очередь, будет именно такой. Не случайно после этого, как заявляла китайская сторона, может состояться телефонный разговор главы Китая с Владимиром Зеленским.

– Исходя из позиции, которую сегодня озвучивает Путин, готов ли он пойти на какие-то шаги, которые ему может предложить Си Цзиньпин? Насколько мы понимаем, глава Китая является для него авторитетом, в отличие от того же президента Зеленского.

– Дело в том, что у Путина сейчас очень непростая ситуация, а Китай для него – последняя надежда, чтобы с помощью серых схем приобретать высокотехнологичное оборудование, в том числе для высокоточных снарядов, военной техники и так далее. Я уже не говорю о продаже Китаю углеводородов.

Поэтому послать Си Цзиньпина подальше Путин просто не может. Другое дело, насколько этот план реальный. Это большой вопрос.

Что-то предсказывать сегодня сложно. Мне кажется, вряд ли эти переговоры завершатся какими-то конкретными предложениями. Я думаю, в лучшем случае может урегулироваться ситуация вокруг атомных станций.

– Мы знаем, что одно из условий, которое прозвучало в мирном плане Китая – прекращение боевых действий. Насколько это условие согласовывается с целями Путина по Украине, по тому же Бахмуту и так далее? Может ли он пояснить своему избирателю, что это необходимо и оправдано?

– Путин может пояснить своему избирателю все что угодно, потому что основные средства массовой информации находятся в его руках. Доказать, что белое – это черное, а черное – это белое, он может легко. Что и доказывает все время полномасштабной войны против Украины. Потому что большинство российских избирателей убеждены в том, чего не существует на самом деле и не знают того, что на самом деле существует. Поэтому у Путина проблем нет.

Другое дело, готов ли он сам уйти из Украины. Это большой вопрос. Потому что для него лично это будет означать поражение. Как мы знаем, проблема Путина в том, что он никогда не признает своих ошибок, никогда не разворачивается и не идет назад. В лучшем случае он останавливается гораздо позже, чем следовало бы остановиться. Это с одной стороны.

С другой стороны, мы не знаем, что на самом деле хочет сделать Китай. Да, наверное, он был бы заинтересован в том, чтобы война прекратилась. Но насколько Китай будет настойчивым в этом, не совсем понятно. Так что пока вся эта история порождает больше вопросов, чем ответов.

Более того, я думаю, что сразу мы ответов не получим, потому что информации по большинству вопросов, которые будут обсуждаться и по которым не договорятся, мы не узнаем.

– Уже давно была озвучена четкая позиция Украины, поддержанная ее союзниками, о том, что одним из главных условий начала мирных переговоров с Россией должно быть полное выведение ее войск с территории нашей страны. Допускаете ли вы, что Си сможет подкорректировать свой мирный план и внести туда именно этот пункт?

– На мой взгляд, это было бы естественно. Но вопрос в том, узнаем ли мы о том, что он подкорректировал этот план, что не будет ли это предложение озвучено только на встрече с Путиным без оглашения в публичном пространстве. Я думаю, что это вполне вероятно.

– В настоящее время ведутся переговоры о визите Си Цзиньпина в Киев и встрече с президентом Зеленским. Уже подтверждена его встреча с главой США – об этом сообщил сам Джо Байден. Сам этот пул – Москва, Киев, Вашингтон – свидетельствует о чем? О том, что Китай начал свою игру?

– У Китая всегда есть какая-то своя игра. Понятное дело, что Китай сейчас никак не заинтересован в плохих отношениях с Соединенными Штатами. Если между США и Китаем и есть какое-то соревнование, то это, в первую очередь, соревнование экономическое. Китай надеется, что ему удастся опередить Соединенные Штаты, в первую очередь, по объему промышленного производства и по объему своей экономики.

И они действительно движутся в этом направлении. По большому счету, любая война может лишь помешать экономическому развитию. Я уж не говорю о том, что у Китая есть своя собственная история с территориями, которые они считают сепаратистскими, поэтому движения в сторону отгрызания территорий от страны они никогда не приветствовали и приветствовать не будут.

Мы прекрасно понимаем, в какой позиции находится Китай. По большому счету, отношения с США и с другими экономически развитыми странами с точки зрения интересов именно Китая для них гораздо важнее, чем отношения с Россией. Поэтому я предполагаю, что председатель Си будет достаточно настойчивым. Но опять-таки, я не думаю, что мы об этом узнаем. Это же китайцы. У них всегда очень многое остается за кадром.