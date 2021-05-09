Празднование 76-й годовщины Победы в Москве обойдется в 855,4 млн рублей, подсчитали "Открытые медиа" на основе данных госзакупок. В том числе на разгон облаков – 417,4 млн рублей, на техническое обеспечение парада (перевозка военных и пр.) – 157,2 млн рублей, остальное – на салют, украшение Красной площади, поздравительные конверты ветеранам от Путина и т.д.

В прошлом году на аналогичное мероприятие было потрачено свыше миллиарда. Понятное дело, юбилей…

Ветеранам Путин пообещал по 10 тысяч. Это в 8,5 раз меньше чем в Узбекистане и в 17,4 раз меньше чем в Казахстане. Зато в этих странах не тратят столько денег на парады. Даже близко. И вообще мало кто в мире проводит ежегодные военные парады с демонстрацией такого количества громыхающего железа. Разве что в КНДР. В СССР парады Победы после 1945 года в последующие 20 лет не проводились, а начиная с 1965 года приурочивались к юбилеям: в 1975, 1985 и 1990 годах.

Термин "победобесие" придумал в 2005 году протоиерей, профессор Санкт-Петербургской духовной академии Георгий Митрофанов. Это слово с изумительной точностью отразило суть главной мифологемы путинского фашизма, и с тех пор сидит на ней как влитое.

Победобесие и ее сакральный символ "Великая Победа" не имеют ни малейшего отношения к событиям Второй мировой войны и той ее части, в которой СССР воевал с Третьим рейхом и внес решающий вклад в его разгром. Это совершенно другое явление, которое живет в телевизоре, находит свои проявления в штурме бутафорского рейхстага в подмосковной Кубинке, в надписях на автомобилях "На Берлин!" и "Можем повторить!", в маленьких детях, обряженных в военную форму и декламирующих написанные подлыми взрослыми тексты, суть которых эти дети не понимают. Впрочем, как и авторы этих текстов.

Эта "Великая Победа" из того же символического ряда, что и "георгиевская ленточка", "великий полководец Сталин", "Севастополь - город русской славы", "Крым наш!", "Русский мир", "Новороссия" , "Украина – нацистское государство" и др.

Окончательное вписывание "Великой Победы" в этот ряд произошло после оккупации Крыма и начала агрессивной войны путинской России против Украины. В телевизоре и в заявлениях Путина и его обслуги Вторая мировая война все еще идет и в Украине они видят ее продолжение. Точнее, пытаются навязать это видение гражданам России, ну а если получится, то и всему остальному миру.

Усилия "победобесов" по мифологизации представлений населения о Второй мировой войне во многом успешны. По данным опроса ВЦИОМ только 32%россиян смогли правильно назвать год начала Второй мировой, а большинство – 52% убеждены, что она началась в 1941 году. Только 59% опрошенных знают, что США были союзником СССР, 52% что-то слышали про участие Великобритании в Антигитлеровской коалиции, а про такого нашего союзника как Франция знают лишь 26%.

Есть несколько причин, почему победобесие расцвело именно в путинской России.

Причина первая. В России практически не осталось живых участников войны, а в руководстве путинской России их нет вовсе. Хрущев и Брежнев, не по чужим рассказам знавшие что такое война, могли сколько угодно разгонять гонку вооружений, стучать ботинками по трибуне ООН или грозить "закопать США", но в их головах, как и в головах всех реальных, не ряженых фронтовиков, сидело понимание того, что войну допустить нельзя. Что война – это страшно, а не весело, что Победа – это горы непогребенных и неопознанных трупов соотечественников, а не пляски и кривляния телевизионных "проповедников".

Причина вторая. В СССР была идеология, был образ будущего, если угодно, гражданская коммунистическая религия, в которой этот образ будущего описан в качестве цели, достижению которой должны быть подчинены все усилия государства и народа. В путинской России ничего подобного нет, и быть не может, поскольку целью путинской верхушки является коррупция, воровство, которое в качестве всеобщей цели официально провозгласить невозможно. Отсюда поиски идейной опоры в прошлом, где самым удобным столбиком, за который можно зацепиться становится то самое 9 мая, нуждающееся лишь в превращении этой даты из реального исторического события в миф. Поэтому одной из главных жертв победобесия становится история. Отсюда все эти безумные законы, фактически запрещающие историческую науку в путинской России, с целью "защиты прошлого" табуирующие любой объективный анализ событий Второй мировой, любую трактовку этих событий кроме той, которую дают невежественные кликуши в телевизоре.

Причина третья. Для удержания власти Путину необходим милитаризм массового сознания и экономики. Частью победобесия является лживый миф, постоянно распространяемый в телевизоре, о том, что милитаризм в головах и экономика, построенная по военному образцу, способствуют укреплению безопасности страны и боеспособности вооруженных сил. Неважно, что история учит обратному. Воинственная Спарта, проигравшая историческое соревнование более миролюбивым Афинам. Насквозь пронизанные духом милитаризма и разгромленные Третий рейх и Япония. В результате возгонки милитаризма путинская Россия с большим ускорением катится по наклонной плоскости, теряя по пути утекающие за рубеж мозги, роняя уровень жизни и объем экономики. А заодно и снижая уровень собственной безопасности, поскольку сочетание деградация с имперскими амбициями рано или поздно приведет к распаду страны.

Победобесие – это культ смерти. Подобного рода культ бога смерти Танатоса существовал в Спарте. Тогда, 25 веков назад, это привело к вырождению и гибели воинственного государства. "Можем повторить?"…

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