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"Кто-то всерьез думает, что он может использовать ядерное оружие?" Космонавт выдал страх Путина, в сети шквал комментариев. Видео

Анна Паскевич
Новости России
2 минуты
17,3 т.
'Кто-то всерьез думает, что он может использовать ядерное оружие?' Космонавт выдал страх Путина, в сети шквал комментариев. Видео

Российский космонавт Олег Новицкий заявил, что "устал молчать", поскольку неделю пробыл на изоляции перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным. В сети высмеяли страхи российского диктатора и выразили сомнение, что он способен применить ядерное оружие.

Видео дня

Так, 23 мая Путин проводил в Кремле первую с окончания пандемии масштабную церемонию вручения госнаград, в которой участвовали лауреаты 2021-2023 годов. Новицкий на мероприятии выдал, что легких времен у России не было никогда, пишут росСМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Кто-то всерьез думает, что он может использовать ядерное оружие?" Космонавт выдал страх Путина, в сети шквал комментариев. Видео

По словам космонавта, "враги" якобы издревле пытались уничтожить российский "ген непобедимости", а Западу сейчас "не хватает ума понять", что страна-агрессор якобы "просто непобедима".

"Кто-то всерьез думает, что он может использовать ядерное оружие?" Космонавт выдал страх Путина, в сети шквал комментариев. Видео

"Мы можем на время отвлечься, надавать всем по шее и снова вернуться к нашему мирному образу жизни", – выдал лауреат и попросил Путина не списывать космонавтов со счетов, когда они не смогут выполнять свои полеты, очевидно, намекая на готовность идти воевать против Украины.

"Кто-то всерьез думает, что он может использовать ядерное оружие?" Космонавт выдал страх Путина, в сети шквал комментариев. Видео

Начиная речь, Новицкий сказал, что "устал молчать" на изоляции перед встречей с Путиным: "Извините, мы неделю молчали. На изоляции".

Как пишут росСМИ, ранее карантин перед мероприятиями с участием Путина продолжался две недели, но сейчас его решили сократить.

Примечательно, что Путин накануне награждал новую категорию – учителей, которых участники преступной "спецоперации" назвали своими наставниками. Кроме того, орден "мать-героиня" получила жена главы Чечни Медни Кадырова, а бывший глава Татарстана Минтимер Шаймиев получил из рук Путина орден Андрея Первозванного по случаю своего 85-летия.

Тем временем в сети высмеяли страх Путина заболеть. Пользователи сомневаются, что такой трусливый человек способен применить ядерное оружие.

"Кто-то всерьез думает, что он может использовать ядерное оружие?" Космонавт выдал страх Путина, в сети шквал комментариев. Видео
"Кто-то всерьез думает, что он может использовать ядерное оружие?" Космонавт выдал страх Путина, в сети шквал комментариев. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что Путин страдает от онкозаболеваний уже не первый год.

– На фото Путина в церкви на Пасху заметили странный знак. В сети допустили, что это шрам от операции или диктатора вновь заменил двойник.

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