'Кто-то всерьез думает, что он может использовать ядерное оружие?' Космонавт выдал страх Путина, в сети шквал комментариев. Видео

Российский космонавт Олег Новицкий заявил, что "устал молчать", поскольку неделю пробыл на изоляции перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным. В сети высмеяли страхи российского диктатора и выразили сомнение, что он способен применить ядерное оружие.

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Так, 23 мая Путин проводил в Кремле первую с окончания пандемии масштабную церемонию вручения госнаград, в которой участвовали лауреаты 2021-2023 годов. Новицкий на мероприятии выдал, что легких времен у России не было никогда, пишут росСМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам космонавта, "враги" якобы издревле пытались уничтожить российский "ген непобедимости", а Западу сейчас "не хватает ума понять", что страна-агрессор якобы "просто непобедима".

"Мы можем на время отвлечься, надавать всем по шее и снова вернуться к нашему мирному образу жизни", – выдал лауреат и попросил Путина не списывать космонавтов со счетов, когда они не смогут выполнять свои полеты, очевидно, намекая на готовность идти воевать против Украины.

Начиная речь, Новицкий сказал, что "устал молчать" на изоляции перед встречей с Путиным: "Извините, мы неделю молчали. На изоляции".

Как пишут росСМИ, ранее карантин перед мероприятиями с участием Путина продолжался две недели, но сейчас его решили сократить.

Примечательно, что Путин накануне награждал новую категорию – учителей, которых участники преступной "спецоперации" назвали своими наставниками. Кроме того, орден "мать-героиня" получила жена главы Чечни Медни Кадырова, а бывший глава Татарстана Минтимер Шаймиев получил из рук Путина орден Андрея Первозванного по случаю своего 85-летия.

Тем временем в сети высмеяли страх Путина заболеть. Пользователи сомневаются, что такой трусливый человек способен применить ядерное оружие.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что Путин страдает от онкозаболеваний уже не первый год.

– На фото Путина в церкви на Пасху заметили странный знак. В сети допустили, что это шрам от операции или диктатора вновь заменил двойник.