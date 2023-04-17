Двойник или след от операции? На фото Путина в церкви на Пасху заметили 'знаковую' деталь

У президента РФ Владимира Путина заметили странный знак на теле. В сети обратили внимание на фото главы Кремля в церкви, сделанном 16 апреля, на Пасху.

Видео дня

Снимок запечатлел крупную отметку на шее российского президента в форме буквы Z. Пользователи предположили, что это может быть шрам после операции, либо же на богослужении присутствовал двойник Путина (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На кадр обратил внимание журналист Денис Казанский. "Ой, а что это у Володи? Кажется, я понял, откуда взялась Z", – написал он в Twitter.

В комментариях часть пользователей выразили надежду, что след на шее Путина означает серьезные проблемы со здоровьем и что диктатору осталось недолго.

"Какое же ты старое и древнее, надеюсь ты доживешь до того часа, когда увидишь нашу победу", "Буданов был прав", "Скоро умрет, инфа 100", "Вид – за минуту до удавки", "Жаль, что операция прошла удачно", "Скоро Zдохнет", – пишут они.

Другие принялись шутить: "Снова голову пересадили?", "Деду кряхтелку меняли", "Гордон пытался кадык вырвать", "Дед в юности пересмотрел фильм Zorro до умопомрачения", "Это отверстие для одевания".

Еще часть комментаторов отмечают, что на публичные мероприятиях под видом Путина часто появляются разные люди. Однако черты лица выдают двойников.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Путин пришел на Пасхальное богослужение в церковь без семьи. Для него в храм согнали массовку. Между президентом РФ и его "подданными" выставили охрану.

– Патриарх РПЦ Кирилл (Гундяев) на Пасху цинично назвал украинцев "малороссами", живущими на "русской земле" и потребовал мира, то есть фактически капитуляции перед РФ.

– Гундяева во время Пасхального богослужения охраняли сразу шесть телохранителей в костюмах с галстуками.

– В 2022 году ходили слухи, что фото Путина на Пасхальном богослужении было смонтировано, а сам он не был на службе.