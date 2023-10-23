Какие-то попытки оппозиции принять участие или повлиять на исход (абсурдные задачи) непотребного фарса под названием "выборы президента России" выгодны только Кириенко и его политтехнологам. Понятно, что Путину легко нарисует победу.

В этот раз не будет даже имитации конкуренции: никаких Прохоровых и Грудининых. До "выборов" допустят только шоу живых трупов имени Зюганова, чтобы на их фоне больной старик Путин смотрелся бравым молодцом. С помощью тотальной пропаганды, подневольных бюджетников и массовых фальсификаций Путину нарисует любой спущенный сверху результат.

Кажется, и так у Кириенко (де-факто руководителя путинской кампании) всё хорошо. Зачем ему какая-то оппозиция?

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Так, да не так. Единственная проблема Кириенко в том, чтобы при полном отсутвии конкуренции (победный процент голосов в такой ситуации Путин получит практически автоматически) обеспечить высокую явку на голосование. Конечно, нарисовать можно какую угодно цифру. Однако Путину в условиях войны нужен триумф, реальные голоса большинства не только проголосовавших, но и всего населения. Для этого Кириенко придётся поднимать реальную явку на выборы.

Чтобы мобилизовать провластный электорат, будут использованы все стандартные средства, в том числе создание образа коварного врага, пытающегося помешать победе Путина. На эту роль лучше всего подходят эмигранты-"русофобы", с "нехорошими" с точки зрения обывателей фамилиями.

Однако это ещё не все. Есть тут и частный интерес Кириенко. Обычно его роль во власти перед президентскими выборами (в качестве главного по ним) резко повышается. Но если избирательная кампания пройдут вяло и не будет никаких угроз, Кириенко не сможет выдать себя за спасителя царя и отечества. Ему нужна какая-то интрига. Причём не на самих выборах, там все должно пройти как по маслу, а перед ними. Нужен какой-то враг, пытающийся помешать триумфальной победе Путина. Доблестный Кириенко должен сразить этого дракона, тогда благодарный государь (маразматика несложно обмануть) назначит его первой женой, то есть его статус и влияние в правящей верхушке повысится.

Кириенко и его штабу была бы выгодна шумная попытка оппозиции выдвинуть какого-нибудь известного либерала кандидатом в президенты. Такого кандидата все равно не зарегистрировали бы. Однако, с одной стороны, Кириенко (со своими политтехнологами), активно решал бы эту, созданную им самим, "проблему", набивая себе цену при путинском дворе. А, с другой стороны, создав образ врага, он привлёк бы внимание к выборам, чтобы повысить явку на них.