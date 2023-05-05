Кто и зачем ударил по Кремлю: появились данные о 'тайном плане' Москвы о всенародной войне

Появилась еще одна версия, кто и для чего совершил атаку дронами на Кремль, в чем страна-агрессор обвиняет Украину. В сети предположили, что план могла выдумать сама Москва с целью вызвать у россиян "патриотический гнев" и тем самым превратить "СВО" на "всенародную объединяющую войну".

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Такое мнение высказали в Telegram-канале "Досье шпиона", который ведет сотрудник одной из специальных служб. Он отметил, что поддержка россиянами войны в Украине заканчивается на вопросе "готовы ли вы принять личное участие в СВО?".

На канале также привели несколько фактов, которые говорят о том, что атака на Кремль может быть постановочной. В первую очередь сомнение вызывает тот факт, что в сети появилось видео этой атаки. Оно было снято, как утверждается, на камеру наблюдения, которая находится в закрытой информационной системе ФСО, обеспечивающей безопасность Кремля.

"Изъять видеозапись с локального сервера может лишь человек с соответствующим доступом высокого уровня. Анонимный доступ к сети также исключается, каждая "авторизация" фиксируется соответствующим образом", – говорится в сообщении.

Кроме того, автор пишет, что сам здание Кремля, как и территория вокруг, находится под постоянным воздействием разнообразных систем РЭБ.

"У людей навигаторы отключаются в телефонах, что уже говорить про барражирующие БПЛА, попавшие в одну и ту же точку с разницей в 10 минут", – сказано в материале.

Вероятность того, что атака действительно настоящая, есть. Это означало бы, что дроны обошли системы ПВО и РЭБ, тем самым показав беспомощность органов страны-агрессора с многомиллиардными бюджетами – ФСБ, ФСО, минобороны.

Автор предполагает, что Москва хочет заставить своих граждан поддерживать войну, которую РФ ведет против Украины, вызвав у них "патриотический гнев". Как отмечается, россияне не в восторге от возможности возобновления "частичной" мобилизации, а лишь менее 2% жителей России на последние 15 месяцев оказали прямую финансовую поддержку оккупационной армии в виде благотворительных пожертвований.

В то же время, как утверждается, кампанию по набору на службу по контракту Россия проваливает.

"Кампания по набору военнослужащих на контрактную службу переживает не лучшие времена. Причем, как на территории РФ, так и на территории проведения "СВО", где командирами подразделений ежедневно проводится агитационная работа с мобилизованными военнослужащими, с призывом подписывать контракт с МО", – говорится в сообщении.

Автор заявил, что располагает данными о том, что в 58-й общевойсковой армии РФ, которая воюет на Запорожском направлении, из 630 опрошенных "мобиков" согласились подписывать контракт всего 11 человек.

"Возникает вопрос: как же вызвать патриотический гнев в душах людей и пробудить ту самую охлобыстинскую "гойду"? Можно "вжарить" по святая-святых российского самодержавия – Кремлю. Может это поможет?" – добавили на канале.

Напомним, в ночь на 3 мая в Москве около Кремля услышали звуки взрывов. Очевидцы сообщали, что на небе виднелись искры. В сеть попало видео, которое показывает, как над резиденцией диктатора поднимается дым.

В пресс-службе Путина заявили, что Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю с целью покушения на диктатора. Якобы на здание были нацелены два беспилотника. В то же время глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что Украина не атаковала территорию страны-агрессора России, как и не предпринимала попыток покушения на Путина.

В Государственной думе РФ бурно отреагировали на ночную атаку беспилотника на Кремль. В этой "бавовне" депутаты увидели "настоящий повод к войне" и начали сыпать угрозами Украине и Зеленскому.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнее время участились атаки российских оккупационных войск на Украину с использованием дронов-камикадзе Shahed 136 и Shahed 131. Их враг запускает по нашим городам и селам с разных направлений.

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