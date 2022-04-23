Крымский 'чиновник' призвал россиян скинуться на новый крейсер 'Москва': те послали его 'вслед за кораблем'

Так называемый глава "Госсовета" временно оккупированного Крыма Владимир Константинов заявил, что российский флот может обзавестись новым крейсером "Москва", взамен на уничтоженный в морских боях с Украиной. Граждане РФ могут пожертвовать свои сбережения на строительство флагмана, тем самым показав пример личного участия "в укреплении державной мощи".

Об этом горе-политик написал в социальной сети "ВКонтакте". Ракетный крейсер был не только самым крупным военным кораблем Черноморского флота, но, и по словам Константинова, сакральным символом "нерасторжимости России с Крымом".

"У нашего народа есть традиция жертвовать свои сбережения на нужды армии, когда она сражается за правое дело на поле боя. Так, за народные деньги собиралось Ополчение Минина и Пожарского, на добровольные пожертвования комплектовались полки в 1812 году", – написал он.

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Несмотря на пафос и упоительные речи "чиновника", предложение Константинова россияне сразу отвергли. Даже те патриоты, которые искренне гордятся "мощью державы", считают, что строить корабль на "народные деньги" это перебор.

Так, соратница оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь призвала власти РФ собирать деньги с Газманова и Киркорова, которые так самоотверженно служат режиму. А блогерша под ником Юлия Ивановна посчитала, что россиянам гораздо дешевле обойдется услуга одного киллера, чем оплачивать все, что приходит в голову государственным деятелям.

"Собственно говоря, вся техника построена с налогов россиян, только вот мне кажется строить уже некому и негде. А к лету будет не на что", – убеждены подписчики либеральной оппозиции.

"Мы бы скинулись. Но у нас денег нет. Держитесь там. Хорошего настроения", – шутят другие, отсылаясь к легендарному казусу авторства Дмитрия Медведева.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Минобороны РФ по-прежнему скрывают, что флагман Черноморского флота "Москва" был потоплен украинскими ракетными системами "Нептун". Зато теперь в Кремле "свели" число жертв среди экипажа до минимума – по их заведомо лживой версии крейсер потонул, затянув на дно всего одного моряка.