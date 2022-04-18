'Пропал без вести' в открытом море: стало известно об еще одном срочнике с затонувшего крейсера 'Москва'. Фото

Российские матери начали бить тревогу из-за исчезновения своих сыновей, которые служили на ракетном крейсере "Москва". Флагман Черноморского флота РФ затонул в Черном море 14 апреля, а вместе с ним ко дну пошел и его экипаж, среди которого, вероятно, молодой срочник Марк Тарасов.

Сейчас родня активно ищет парня в российских соцсетях. На это указал офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан в Telegram-канале (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Он напомнил, что военное командование ЧФ РФ до сих пор заявляет, якобы экипаж "Москвы" из примерно 500 человек удалось эвакуировать. Россияне утверждают, что "потерь нет", но вместе с тем признают, что "на дно моря ушел" командир судна – капитан первого утра Антон Куприн.

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Недавно пропагандисты опубликовали сомнительный ролик с построения экипажа подбитого и затонувшего крейсера. Многие заподозрили монтаж, ведь на кадрах появился погибший командир. А ныне в сети распространяются посты от родственников членов экипажа, о судьбе которых им ничего неизвестно.

"Мой сын, Тарасов Марк, пропал без вести на крейсере "Москва", – написала в "ВКонтакте" мать военнослужащего Ульяна Тарасова.

По данным InformNapalm, парень родом из Санкт-Петербурга. Его призвали на воинскую службу не так давно. В своем Instagram под фото в форме рядом с друзьями от 15 декабря 2021 года он писал: "Увидимся через год".

Анатолий Штефан подчеркнул, что еще на днях мать срочника публиковала сообщения с унижением украинцев и "одами путлеру", а ныне ищет пропавшего сына.

"Ой, срочник. Ой, помогите найти сына! Он дал приказ – переквалифицироваться всем на водолазов. На днях сотнями водолазам значки дадут – жди. Слава Нации Украины! Смерть врагам!" – написал офицер ВСУ.

Добавим, что во временно оккупированном Крыму отец разыскивает своего сына, служившего коком на затонувшей российской "Москве". Это Егор Шкребец, который после инцидента с крейсером попал в список пропавших без вести, ведь среди погибших и раненых его имени нет.

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