В России традиционно, исторически, во всех бедах страны обвиняли всех, кроме самой власти и самих россиян-русских, хотя они сами до конца не понимают суть этого термина. В разные исторические промежутки времени виноваты в бедах страны были евреи, капиталисты-американцы, британцы во главе с королевой, “лица кавказской национальности” и даже украинцы.

Этот классический пропагандистский трюк от поколения к поколению используется властью в России для того, чтобы отвлекать внимание населения от внутренних проблем и концентрировать их на том, кого проще ненавидеть и взваливать на него вину за собственные же ошибки. Именно поэтому ксенофобия является неотъемлемой часть российской как внутренней, так и внешней политики, лишь меняя периодически национальности, которые следует “ненавидеть”.

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И с конца мая начала июня этого года можно было заметить то, как в российских СМИ, в среде российских “экспертов”, “политологов”, “журналистов” и прочих говорящих голов, резко повысился градус ненависти и культивация неприязни к “не русским”.

В действительности, такая неприязнь в России существовала всегда и особо буйные 1990-е, когда притеснение “не русских” достигло своего пика, в период постсоветского обнищания страны, но начиная с 2000-х, она стала снижаться. Во многом благодаря стабилизировавшейся экономики, в первую очередь, за счёт высоких цен на нефть и газ, а так же положительному инвестиционному климату в РФ. Но, снижение – не означает исчезновение.

Осенью 2020 года, когда в Нагорном Карабахе развернулась операция азербайджанской армии по деоккупации региона от армянских НВФ, в России пытались раскрутить новый виток неприязни к выходцам из Кавказа. Но, особым успехом они не увенчались и были отменены самими же организаторами данной ИПСО, поскольку армяне являются так же выходцами с Кавказа, а потому – это была игра в их же ворота. Хотя, некоторые представители армянского этноса, осевшего в России, так увлеклись выполнением задачи, что создали весьма абсурдные ситуации. Вспомнить хотя бы нападки Маргариты Симонян, на свою историческую родину.

Тогда, весьма оперативно стала развиваться культивация нарратива о наступлении мусульманского мира на православный. То есть, культивировалась неприязнь именно к мусульманам. Хотя, по правде сказать, армяне никакие не православные, а мусульмане в России являются отнюдь не меньшинством.

Фактически и такой подход российских пропагандистов был в корне не верный, ведь он, по сути, дестабилизировал обстановку и внутри самой России.

По сути, тема с национальной и религиозной неприязнью, в многонациональной стране, с большим количеством вероисповеданий, это очень тонкий лёд, по которому не стоит ходить. Но, в России решили повторить не единожды разыгранный сценарий и запустили маховик ненависти к “не русским”.

Возникает вопрос, почему именно сейчас, кто и зачем?

На этот вопрос следует отвечать последовательно. И следует начать именно с ответа на вторую часть – кто?

Если проследить за циркуляцией этнических нарративов то в основном они преобладают в материалах таких изданий как “Комсомольская правда”, “Московский комсомолец”, “Взгляд” и т.д. Кто является ретрансляторами этих нарративов? Это так называемые “эксперты”, “журналисты” и “политики”, среди которых Владимир Жириновский, Александр Коц, Юрий Котенок, Семён Пегов и т.д.

Что общего у всех этих информационных ресурсов и персонажей? А общее среди них то, что они все аффилированы МО РФ. Например, “Комсомольская правда”, “Московский комсомолец”, “Взгляд” – это информационные сливные бачки МО РФ.

То есть, источником нынешней ксенофобии в России является именно МО РФ.

Но зачем и почему именно сейчас?

Насколько бы это прозаично не звучало, но первопричиной стали предстоящие выборы в Государственную Думу России, в которую под №1 от партии "Единая Россия" идёт нынешний министр обороны РФ – Сергей Шойгу.

Но, проблема в том, что рейтинги партии сейчас как никогда низкие и продолжают падать. Доверие к власти в России на фоне падения экономики, обнищания населения и природных катаклизмов с которыми не могут справиться власти, падает не по дням, а по часам.

К тому же, не утихающие пожары в Якутии, продолжают вносить диссонанс в информационное поле России. Ведь именно Сергей Шойгу отдал распоряжение об отправке самолётов-амфибий Бе-200ЧС, Ил-76, а так же специализированных вертолётов Ми-8 и прочей техники, тушить пожары в Турции и Греции, в то время как в Якутии пожары тушат лопатами и старой, ломающейся каждые 50 км пожарной техникой.

Важно отметить, что именно упомянутые выше СМИ и журналисты, на своих площадках, часто вспоминают про пожары в Турции и Греции и о том, как там помогает российская техника, но намного реже и украдкой упоминают о том, что в самой России в 2021 году уже сгорела рекордная площадь лесов.

И это не единственный факт бесчеловечного лицемерия. В России, стране которая ещё в июле объявила о создании первой в мире вакцины от коронавируса и одной из первых развернувшей вакцинацию, по-прежнему критическая ситуация с заболеваемостью и главное – смертностью от COVID-19.

В то время как власть через пропагандистские площадки сообщает о создании пятой, не имеющей аналогов в мире вакцины от коронавируса и даже одной для животных, в стране продолжает расти избыточная смертность от этого заболевания.

Ложь и лицемерие, потеря доверия к СМИ, отворачивают электорат от партии власти. А потому, электорат нужно срочно отвлечь на тему, которую воспримут все – тему национальной неприязни, с легкостью скармливаемую большинству.

Но, тонкий лёд уже начинает трещать под пропагандистами, ведь точно так же как они неумело распространяли дешёвые фейки про войну в Украине, про конфликт в Нагорном Карабахе, точно так же, они крайне непрофессионально разжигают межнациональную рознь, которая и вправду может стать серьёзной внутренней проблемой для России.

Но, прослеживая политику Сергея Шойгу, последних нескольких лет, сам собою возникает вопрос, а возможно он этого и добивается?

Фактически, приход к власти этого человека, как первого лица в России, приведёт к тому, что будут реализовываться те проекты, сторонником и лоббистом которых он был, но которые были поставлены Кремлём на паузу, по тем или иным причинам. Речь идёт, в частности, о повторении вторжения 2014 года в Украину, а так же реванше Армении в Нагорном Карабахе.

А реализовывать такие проекты под нарратив о “вокруг враги”, да ещё под аккомпанемент про “не русских”, намного проще. Да и аврально зачищать ряды конкурентов получится эффективнее, нежели в спокойной, будничной обстановке.

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