'Кроме Кремля это никому не выгодно': Курносова пояснила, что стоит за разговорами о возвращении смертной казни в РФ

В стране-агрессорке России после теракта в Крокус-Сити-Холле вновь заговорили о возвращении высшей степени наказания – смертной казни. Российский политический аналитик Ольга Курносова убеждена, что если такое решение будет принято, то выиграет от этого только Кремль.

Об этом она рассказала в эфире OBOZ.TALK. Она отметила, что глава российского Конституционного суда Валерий Зорик уже говорил, что без внесения изменений в конституцию РФ вернуть смертную казнь невозможно.

"Поэтому, если сейчас Государственная дума и Совет Федераций пойдут по этому пути, то это просто лишние доказательства того, что современная российская диктатура растоптает не только демократию, не только права человечества и свободы, но и собственное законодательство. Что законы для них не писаны, они Их не только трактуют, как им вздумается, но и вообще просто игнорируют, в том числе Конституцию", – сказала Курносова.

Она добавила, что это будет "бомбой замедленного действия", поскольку "экстремизм" в России могут предъявить любому, например, поджигателю военкомата.

"И, безусловно, эта история – это устрашение тех людей, которые категорически не согласны с происходящим сегодня в России", – констатировала эксперт.

По ее убеждению, нынешние нормы запугивания уже не работают, из-за чего в Кремле царит страх. С другой стороны, это способ отвлечь внимание граждан от происходящего в Курской и Белгородской областях, в частности, от рейдов российских добровольцев.

"Сейчас об этом все забыли, сейчас все говорят только о террористическом акте. Спросят, а кому выгодно это? И мы поймем, что, кроме Кремля, это никому больше не выгодно", – подчеркнула Курносова.

Пока 43% населения России выступают за то, чтобы вернуть смертную казнь, но, по словам политической экспертки, это очень мало.

Она убеждена, что мировые лидеры должны понимать, что единственный способ добиться безопасного мира для всей планеты – политическое уничтожение кремлевского диктатора Владимира Путина.

"Второго способа не существует. И такое политическое решение должно быть принято, потому что это много вопросов упростит. Потому что в конце концов, если российские элиты поймут, что такое решение есть, им тоже может быть много легче решиться на переворот. Я уже не говорю о том, что и тем же добровольческим формированием будет легче действовать, если такое решение будет принято. Поэтому очень важно понимать эту простую вещь", – резюмировала Курносова.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 22 марта 2024 года в деловом центре "Крокус Сити" был совершен самый масштабный террористический акт в истории современной России, в результате которого погибли более 130 человек. Казалось бы, как это возможно в стране с высокой активностью спецслужб и в состоянии войны? Но всему есть объяснение. Более подробно об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".