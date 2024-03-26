Мыслящий человек просто обязан время от времени поднимать себя за волосы (* - Григорий Горин, "Тот самый Мюнхгаузен")

Крокус… Честно говоря – никакой особой скорби. Точнее – просто никакой. Но и злорадства тоже нет. И не обвиняйте меня, пожалуйста, в жестокосердии. Да вы, собственно говоря, уверен - и не будете. В своем абсолютном большинстве. Ну какое может сочувствие к почитателям, а в значительной мере - и вдохновителям фашиствующих палачей и их бесчеловечных зверств, которые вдруг вкусили сомнительное удовольствие быть жертвами? Удовольствие, которое, наряду с примитивностью, нищетой, лживостью и скудомыслием, они с такой возвышенной мессианской щедростью пытаются насаждать повсеместно, куда расползаются их безудержные имперские амбиции.

Поэтому, честно говоря, плевать на красногорскую трагедию. Так же, как пострадавшим там всегда было плевать на сотни тысяч погибших в Украине от рук вновь переизбранного ими безумного вождя, своих родственников, друзей, знакомых, пафосно почитаемых "героических" соотечественников. Не то, чтобы "зуб за зуб". Дело не в нашей боли и мстительности. Абсолютно уверен, что украинские спецслужбы не имели никакого отношения к кровавой и одновременно очень странной мясорубке в переполненном концертном зале. Латынины, Арестовичи и прочие обожатели русской исключительности и какой-то ниспосланной свыше безнаказанности могут отдыхать.

Но вот "око за око" - другое дело. Зрение – это все же инструмент восприятия, отсылка к образам и предпосылка мышления. А Крокус способен поведать умеющему распознать природу вещей гораздо больше, чем явствует из внешних эффектов...

Знаете, по большому счету, кто совершил злодеяние в "Крокус Сити Холле" - абсолютно не важно. Бредовая организация этого преступления, исключительно несуразная реакция российских правоохранительных органов на него и моментальная антиукраинская риторика московских официальных лиц – вроде бы практически безошибочно указывают на ФСБ. И ИГИЛ, поспешно берущий на себя ответственность за всё что угодно зверское, не должен вводить в заблуждение. Хотя след исламских экстремистов в этой печальной истории тоже не исключен, но все же мало вероятен. Очевидно, что правда в официальной версии никогда не будет доступна. А потому - Cui prodest? Судите сами: теракт совершался каким-то людьми азиатской внешности с открытыми лицами, которые на старом тихоходном "Рено" прибыли на место опять же открыто, спокойно убивали и поджигали под камерами наблюдения и столь же флегматично отбыли прочь. Не иначе, как эти лица в последующем должны были быть легко узнаваемыми. Очевидцы рассказывают, что незадолго до концерта какой-то невнятный группы "Пикник", вокруг комплекса обильно маячили полиция и экстренные службы. А после злодеяния они же появились здесь едва ли не через полтора часа. Вероятно – чтобы последствия преступления достигли максимально возможных масштабов. Почему во время массового мероприятия с участием более 6200 зрителей полиция не присутствовала на месте события остается загадкой. Немногочисленная банда, состоящая из 4 человек, согласно данным традиционно самых правдивых и квалифицированных российских сыщиков, почему-то действовала исключительно прямолинейно. Как будто она имела некий согласованный с властями план соответствующей публичной акции. Она даже не удосужилась, невзирая на огромный временной гандикап, сменить своё никудышное транспортное средство и направление движения. Затаиться, в конце концов. Их театрализовано и отнюдь не оперативно задержали, естественно, вблизи российско-украинской границы. Хотя на самом деле – недалеко от белорусской. Попутно, в порыве безудержного рвения, арестовав 11 подозреваемых. Одному из которых, вероятно – чтобы потешить потребность публики в остросюжетности и жажде кровавого возмездия, отрезали ухо и засунули его в рот.

А ведь незадолго до всех этих событий, ряд иностранных посольств в РФ предупреждали о террористической угрозе. Как-то это никого не напрягло. А может – мотивировало? Как еще мобилизовать великодержавное общество на очередную волну антиукраинского негодования?

Ужасный мальчик, весь в отца (*)

Так вот – Крокус. Пожалуй – это подходящее нарицательное имя и красноречивый содержательный символ для того перманентного и необратимого сумасшествия, которое извечно присуще ментальности такой неоднородной собирательной общности, как российский народ. Здесь этногенез никак не соотносим с существованием социума, поскольку его ярко выраженный критерий выделения и обособления имеет не этническую, а ментальную природу. Русскость – это не о национальной принадлежности, а об образе мышления и коллективной воле. Ведь прилагательное "русский" в Московии впервые стало упоминаться лишь в 16 веке при Иване Грозном, а еще в конце 19 – начале 20 веков титульная нация этого же региона все еще продолжала обозначаться как "великоросс". Получается такой нации, как "русский" просто не существовало до 20 века. Оно и не мудрено, ибо провозглашенная Петром 1 Российская империя в значительной мере состояла из многочисленных захваченных ею в разное время территорий и малых народов разнообразной этнической принадлежности. А когда все же укоренилось понятие "русский", как этноним, то оно уже вбирало в себя не только обильный кровосмесительный итог нескольких веков татаро-монгольского ига и имперства. Но и по сути приобрело мультинациональный характер. Здесь нет ничего плохого. Это – лишь факт. А речь идёт о том, на чем всё же зиждется та самая русскость. И здесь следует помнить о неизменно высокопарных и извращенных русских идеологических парадигмах богоизбранности, великодержавия, особого пути, имперскости. Будучи помноженными на длительную историю рабства, нищеты, лжи, кровавых завоевательных войн, социально-экономической и культурной отсталости России, они формируют в качестве системаобразующего стержня политической нации исключительно деформированное самобытное мировоззрение. Необоснованно комплиментарное, лишенное самокритичности и прогрессивных устремлений, но наполненное шовинистическим презрением к иным народам.

История с "Крокус Сити Холлом" - это такая же естественная составная часть русской культуры и ментальности, как, например, Буйнакск, Москва и Волгодонск – в рамках террористического проекта "Рязанский сахар" 1999, "Норд Ост" 2002, Беслан 2008, или даже подлодка "Курск" и "она утонула" 2000… Присовокупим сюда же также многочисленные нераскрытые убийства российский журналистов, Литвиненко, Немцова, Навального. И даже – Пригожина. Летальные и неудавшиеся посягательства на иных оппозиционных политических деятелей или их необоснованные тюремные заключения… Идеологическая показательность и своевременная резонансность убийства Дарьи Дугиной тоже оставляет больше вопросов, чем ответов. При этом, пожалуй, не будем углубляться "в преданья старины глубокой" - там мы безусловно обнаружим сотни тысяч ярчайших образчиков изысканного русского злодейства. В том числе – в части безжалостного внутреннего самопожирания: уничтожения одними слоями общества – других. Откровенно говоря, даже если драма 22 марта и не была инспирирована российскими спецслужбами, то это событие все равно имеет инерционную внутрироссийскую природу. Ибо Россия – страна-террорист, населяющий её народ – вполне себе одержим вирусом хищного этнического превосходства. А подобное, как известно, стремится к подобному…

Поэтому олицетворяющий отныне бессмысленную жестокость метафорический "Крокус" вполне может быть органичным клеймом русскости. Крокус – это латинское название шафрана. Декоративного растения, из цветков которого добывают самые дорогие в мире пряность, краситель и консервант. Все эти потребительские качества, так или иначе обуславливают его самобытность и направлены на своего рода извращение естественной природы вещей. Не хочется осквернять намеками весьма полезный шафран, но его описание - прямо как будто ассоциативная характеристика России.

Судя по обилию комплиментов, вы вернулись с плохой новостью (*)

Продолжая эксплуатировать ранее подмеченную аллегорию, смею настаивать на том, что связь Крокуса с Украиной все же очевидна. Не такая, конечно, какую нынче изо всех сил пыжатся обосновать кремлевские пропагандисты. А более глубинная, предопределенная на культурно-ментальном уровне.

Все более-менее проницательные активные созидатели и пассивные созерцатели послевоенной геополитики всегда осознавали, что некое глобальное экзистенциальное кровопролитие в обозримой перспективе обязательно должно случиться. Именно об этом беспрестанно бубнили, в частности, Генри Киссинджер и иные последователи Realpolitik. Да и сторонники иных дипломатических концепций чаще всего не источали долговременный оптимизм на сей счет. В большинстве своем они предвидели вектор грядущих событий, отстаивая преимущества методики компромиссов, умиротворения могущественных агрессоров или же активного противодействия экстремизму разных мастей. Но не предугадали текущую трагическую конкретику. Оно и понятно. В глобальной системе идеологических координат издавна наиболее взрывоопасным антагонизмом общесоциальной эволюции выступает именно маниакальный комплекс российской неполноценности перед Западом. Эта черная энергия упадка уже долгое время испещряет человечество червоточинами конфликтов и отравляет явственными перспективами коллективного суицида. Правда, где конкретно территориально и когда произойдет кульминационное экзистенциональное извержение великодержавной гнили догадаться было действительно не просто. Уж слишком много бредовых шовинистических притязаний традиционно присутствуют на пестром колесе замшелой имперской рулетки.

Однако по каким лекалам надломится Союз, в каком политическом дрейфе окажется "мать городов русских" и в каком направлении будет развиваться исторически непреклонное свободолюбие украинского народа – вычислить загодя вполне можно было. Поэтому, думается, что еще полвека назад всё же имелись достаточные основания предвидеть воинственное высвобождение неистового "великоросского" напряжения именно так, как это имеет место в Украине уже более 2 лет. А по совокупности всего периода затяжной интервенции орков – свыше 10 лет. По крайней мере, незабвенный Джохар Дудаев почти 30 лет назад идентифицировал средневековую пошлость "русизма" и предсказал неизбежность его захватнической войны против Украины. И по неумолимой логике обстоятельств, всё это и должно было произойти именно сейчас – когда Киев неотвратим в своих европейских устремлениях. Прямо среди кажущегося благоденствия эпохи либерализма и информационного постиндустриализма.

Неужели вам обязательно надо убить человека, чтобы понять, что он живой?! (*)

Казалось бы архаичные ценности колониализма и экстенсивной экономики, пробудившие 1 и 2 мировые войны, давно преимущественно ушли в прошлое. А довольно скоротечно проржавевшая ось мирового зла – СССР начал интенсивно и неотвратимо умирать еще в начале 70-х. И уже четверть века наверняка оглашает пролетарскими лозунгами бездонные емкости адских котлов по ту сторону социальной истории. Впрочем невнятные отголоски таких воплей всё еще тревожат этот мир. Но несмотря на это, теперь даже полусумасшедшему пустозвону Медведеву, познавшему радость совсем не социалистического достатка, очевидно, что ядерная война – одинаково страшна для всех, бессмысленна и маловероятна. Объективно говоря, после того, как советский пузырь клочковато лопнул, апокалиптическая ядерная угроза приобрела форму страшной, но вполне себе полезной фетиши – прикладного ядерного сдерживания.

И вот, человечество, с разной степенью очевидности для отдельных стран и регионов, но в совокупности вроде бы ментально переросло свою былую склонность к первобытным злодеяниям корыстного свойства. Однако, во-первых, сама корысть все же оказалась неискоренимой в природе человека. И даже в какой-то мере она выступает эволюционной сублимацией архаичной агрессии. Ей лишь свойственны ситуативная циничная дрёма и феерические перевоплощения во всевозможные претензии всех и вся на расширение сфер влияния. Во-вторых, спокойствие мироустройства, долговременное равновесие и прогрессивная динамика мировой экономики не могут быть обеспечены в системе, в которой многие ключевые элементы отличаются неопределенностью (те же пластичные и колеблющиеся в ритме ветреных популярных трендов либеральные ценности), а иные и попросту – ложны (например, псевдодемократия России, эклектичная экономическая система Китая или фактическая недееспособность ООН и большинства международных институций). Об этом многие знали или догадывались, но повсеместно легкомысленно надеялись избежать наихудшего. Поэтому после долгожданной кончины СССР и существенной разрядки международной напряженности, коллективному Западу не хотелось даже думать о необходимости вновь напрягаться в части предотвращения возможных в будущем осложнений в сфере безопасности. Он прагматично, как ему тогда казалось, не добил практически уже лишившегося жизни "русского медведя" и поддержал его в самые критические периоды выживания. Полагая, что приобрел больше в контексте мифической русской благодарности, чем потерял в разрезе традиционно беспощадного русского же хаоса. Однако неискоренимая болезнь кровожадной великодержавности в примитивной имперской ментальности хищника не имела никаких шансов улетучиться. Ведь это фундаментальная экзистенция инертного и дремучего российского народа – единственный способ его самобытной идентификации и самореализации как общности. Ничего иного, кроме уничтожения, порабощения и потребления чужого, кем-то другим созданного он попросту никогда не умел и не жаждал. Это – неизменная сущность "богоизбранных" имперцев. Как следствие, очевиден и единственный действенный способ усмирения такого живучего и свирепого социального вируса, как русскость… Смертоносные патогенны, как биологические, так и социальные, обезвреживаются только уничтожением.

Итак, та самая экзистенциальная война коварной средневековой примитивности с либеральной демократией во всех её проявлениях была неизбежной. И она случилась – именно там, где и должна была произойти. На территории Украины – в пространственных, исторических и мировоззренческих пределах которой родились все духовные ценности восточного славянства. Украденные и присвоенные искусственно скомпонованным племенем евразийских дикарей-завоевателей, наполнивших свою душевную пустоту и этническую аморфность историческим наследием Киевской Руси. И когда Украина вознамерилась стать частью цивилизованной Европы, чудовище имперского подземелья пытается затянуть её обратно в свою зловонную навозную кучу. Ибо без Киева, Москва – лишь трухлявый пень в величественных джунглях человеческой истории: просто нежизнеспособная гниль, без роду, племени, древних истоков и будущего.

P.S. В однобортном сейчас уже никто не воюет! Безобразие: война у порога, а мы не готовы! (*)

Очень симптоматична, по меньшей мере, весьма странная реакция на события в Крокусе отдельных "хороших" и "не очень хороших", но весьма статусных русских либералов. Которые, думается, с разной степенью обоснованности мнят себя если не совестью нации, то её внутренним голосом просветления…

Юлия Навальная, казалось бы, сверх всякой меры натерпевшаяся от незаконного осуждения и циничного убийства своего мужа путинской властью, вдруг понадеялась, что эта самая власть найдет и привлечет виновных к ответственности. Интеллигентствующий оппортунист Алексей Венедиктов возжелал, как минимум, соболезнований от Владимира Зеленского. Небезызвестная Юлия Латынина, едва сдерживающая свои пристрастные эмоции при любой возможности в чем-либо обвинить украинцев и как-либо обелить россиян, сходу намеривалась приписать теракт СБУ. Даже условно "интеллектуальный" сегмент русскости весьма тенденциозен…

Те же российские оппозиционеры в изгнании, которые в своих комментариях не пытались хотя бы вскользь выказать какую-то лояльность Кремлю, уже вовсе и не русские. Ибо для них крокус – это специя, а не мировоззрение.