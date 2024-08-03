Критиковал Путина на канале с 5 подписчиками: в российском СИЗО после голодовки скончался антивоенный активист Павел Кушнир. Фото

Музыкант и антивоенный активист Павел Кушнир скончался в СИЗО Биробиджана. Это произошло 27 июля, после того как критик диктатора Владимира Путина объявил сухую голодовку.

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Об этом сообщило издание "Вот так". Кушниру было 39 лет. Отмечается, что Кушнир умер после того, как объявил сухую голодовку.

"Его организм не выдержал", – отметила глава проекта "Сидящая русь" Ольга Романова, не предоставив дополнительных подробностей.

По информации СМИ, голодовка длилась пять дней.

Романова также сообщила, что узнала о смерти Кушнира из письма его сокамерников.

"Официально об этом не было объявлено. Мы получили письмо от его сокамерников и вообще получили письма из этого СИЗО, то есть сомнений больших нет, что он погиб", – сказала она.

Подруга музыканта Ольга Шкригунова рассказала, что о смерти Кушнира ей сообщила мать. Она добавила, что семья не желает широкой огласки, предположив, что их могли запугать представители силовых структур.

ФСБ задержала Павла Кушнира в конце мая. Против него возбудили уголовное дело за публичные призывы к террористической деятельности (статья 205.2 УК РФ). Дело было открыто из-за роликов на YouTube-канале, где Кушнир призвал к насильственному свержению конституционного строя в РФ.

Журналисты Вот так выяснили, что Павел Кушнир вел YouTube-канал Иноагент Малдер, где с ноября 2022 года он опубликовал четыре видео, в которых стихотворно критиковал политику властей РФ, приняты законы и войну в Украине. При этом за все время существования канала с 2011 года на него подписалось 5 человек.

Павел Кушнир, уроженец Тамбова, окончил Московскую консерваторию имени Чайковского. Семь лет он работал солистом Курской областной филармонии, затем три года в Курганской филармонии. В 2023 году он стал солистом Биробиджанской областной филармонии.

Напомним, Россия и несколько стран Запада провели обмен заключенными в аэропорту Анкары в Турции. В его пределах РФ уволила журналиста WSJ Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Вилана. РФ, в частности, получила киллера ФСБ Вадима Красикова и супруги шпионов Мальцевых, которые в Словении выдавали себя за граждан Аргентины.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 июля СМИ сообщили, что за последние два дня шесть политзаключенных исчезли из российских колоний и СИЗО. Причины и направления их этапирования неизвестны, но, возможно, их могут готовить к обмену.