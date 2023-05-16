Кремль готовит механизмы для дискредитации Пригожина: в ISW объяснили, какая внутренняя "война" разгорается в РФ
Кремль, вероятно, готовит механизмы для дискредитации основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина как предателя. Российские официальные лица угрожали ему таким шагом в случае, если он попытается шантажировать минобороны РФ, чтобы оно предоставило ему больше боеприпасов, угрожая уйти из Бахмута.
Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW). Также там отметили, что в Кремле не были шокированы материалом The Washington Post, в котором публиковали документы американской разведки, свидетельствующие о том, что Пригожин предложил Главному управлению военной разведки Украины (ГУР) информацию о позициях российских войск в обмен на вывод украинских войск из Бахмута.
"Неназванные источники в Кремле сообщили, что администрация президента России готовит информационную операцию по публичной дискредитации Пригожина, но отметили, что Кремль вряд ли будет угрожать ему, пока силы "Вагнера" находятся на передовой", – отметили аналитики.
Там пояснили, что отстранение куратора ЧВК нарушило бы позиции россиян в Бахмуте, а на такой риск кремлевский диктатор Владимир Путин вряд ли пойдет.
Отмечается, что Кремль также не может легко публично сместить и заменить его с поста фактического главы "Вагнера", потому что это независимая компания, а Пригожин не занимает официальной должности в российском правительстве.
"Чтобы вывести Пригожина из-под его контроля над "Вагнером", по иронии судьбы потребовалось бы установить прямой контроль Кремля над группой наемников, от которой Путин изо всех сил старается сохранять формальную дистанцию", – считают аналитики ISW.
Напомним: Пригожин в последнее время стал главным "обличителем" высшего военного руководства страны-агрессора. Он делает очень резкие заявления, а теперь уже прямым текстом сказал, что "все идет к глобальной трагедии" для РФ. Одно из горячих мест сражений – Бахмутское направление – в ближайшее время может стать смертельной ловушкой для оккупантов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– в ГУР МО Украины пояснили, что публичные конфликты между владельцем российской частной военной компании "Вагнер" Евгением Пригожиным, министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником генштаба российской армии Валерием Герасимовым объясняются тем, что никто не хочет оставаться крайним после краха правящего режима в РФ и разгрома второй армии мира на поле боя;
– издание Politico предположило, что Пригожину следует опасаться за свою жизнь. Кремль может наказать его за жесткую критику лично лично российского диктатора Владимира Путина.
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