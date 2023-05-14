Пригожину стоит опасаться за свою жизнь из-за вызова, брошенного Путину, – Politico
Основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину следует опасаться за свою жизнь. Кремль может наказать его за жесткую критику лично лично российского диктатора Владимира Путина.
Такое мнение высказали журналисты издания Politico. В ироническо-аналитическом материале заметили, что раздражать или бросать вызов российскому президенту – опасная игра.
В статье подчеркнули, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россию всколыхнул ряд внезапных смертей известных россиян, из которых по меньшей мере 7 олигархов погибли при загадочных обстоятельствах.
"Перешел ли он наконец границу своей непристойной тирадой на прошлой неделе о "дедушке", в которой в России многие узнали Путина? Россияне наверняка выпадали из окон по гораздо меньшим причинам", – иронически заметили журналисты.
С другой стороны, в материале предположили, что диктатор намеренно может разрешать Пригожину некие привольности, чтоб он продолжал быть противовесом для высшего военного управления РФ. В то же время авторы статьи считают, что у Путина "найдется флакон "Новичка"" для Пригожина, когда придет время.
Напомним, ранее представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов выразил мнение, что истерические заявления российского военного преступника Евгения Пригожина связаны, в частности, с подготовкой военно-политических элит РФ к жизни после диктатора Владимира Путина и поражения в войне. При этом очевидно, что главарь ЧВК "Вагнер" говорит не от своего имени, а от имени покровителей, разрешающих ему такие заявления и высказывания.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пригожин записал видеообращение к военному командованию РФ на фоне тел ликвидированных в Украине наемников. Он потребовал выдавать "норму боеприпасов" и в нецензурной форме обругал министра обороны России Сергея Шойгу и начальника генштаба РФ Валерия Герасимова.
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