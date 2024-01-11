'Кремль боится': Фейгин назвал самый 'взрывоопасный' регион России

В Сибирском батальоне ВСУ заявили о том, что Кремль обеспокоен возможным восстанием в регионах Сибири, в частности, в Бурятии, где организовали даже штаб по противодействию угрозам сепаратизма и национализма. Однако другие убеждены, что наиболее "взрывоопасным" в настоящее время является регион Северного Кавказа.

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Так считает российский правозащитник Марк Фейгин. В интервью OBOZ.UA он выразил мнение, что там могут возникнуть бунты на фоне очередных президентских выборов.

"Считаю, что сейчас опасность именно сибирского сепаратизма не слишком велика. Мы не видим таких проявлений. Если бы были какие-то митинги, выступления, масштабная подпольная деятельность каких-то групп, можно было бы об этом говорить. Но у меня такой информации нет", – отметил россиянин, которого в РФ признали "иноагентом".

По его словам, например, поджоги в основном наблюдаются в центральной части России и на юге, а вот "сибирский регион спит".

"Кремль всего боится. Он пытается создать определенный заслон от всего. И фантазия не слишком велика – это укрепление силовой вертикали. С этой точки зрения я вполне могу предположить, что они рассматривают эту угрозу наряду со всеми остальными", – объяснил Фейгин.

Он говорит, что традиционно опасными считаются сепаратистские тенденции в национальных окрестностях, автономиях РФ. В первую очередь, на Северном Кавказе. Сибирский же сепаратизм рассматривается среди других менее опасных угроз.

"Но, пожалуй, он тоже имеет место. Я слышал об этом Сибирском батальоне, хотя и не знаю его численности. Думаю, пока он малочислен. Присоединятся ли к нему граждане России, например, из Сибири и его национальных автономий, будут приезжать туда – пока сложно судить. Потому что все российские соединения ВСУ немногочисленны. Счет каждого идет на несколько сотен человек", – убежден российский правозащитник.

Как сообщал OBOZ.UA, в последнее время Кремль пытается подавить протесты жен оккупантов, требующих вернуть их мужей из войны в Украине. Россиянок заставляют молчать, обещая большие выплаты, а еще против этих митингов развернули кампанию по дискредитации в соцсетях.

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