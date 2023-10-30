Коваленко: производство тактической авиации в России – что скрывается за "рекордами"

Несколько дней назад российские оккупационные войска получили очередную партию Су-35. Это была четвертая передача многофункциональных истребителей в 2023 году, и первый заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков назвал это "хорошими темпами производства", на которые российские авиастроители якобы смогли выйти. То есть Россия наращивает производство авиации? Так ли это или просто очередная бравада?

Давайте разберемся.

Только факты

Казалось бы, в условиях санкций наращивание производства настолько непростой компоненты, как авиация, невозможно, но это уже не первое заявление, которое делает российская сторона относительно повышения возможностей ее авиастроителей.

Например, тот же Владимир Артяков в июле этого года заявил, что производство боевых самолётов в России вообще увеличилось вдвое! Одно пафосное заявление следует за другим, но соответствуют ли они действительности?

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Согласно анализу поставок самолетов модификаций Су-27, Су-30, Су-34, Су-35, Су-57, МиГ-29, МиГ-35 и Як-130, в период с 2008 по 2022 год российская армия суммарно получила 619 самолетов, из которых:

Су-27 – 12;

Су-30 – 144;

Су-34 – 145;

Су-35 – 108;

Су-57 – 10;

МиГ-29 – 75;

МиГ-35 – 8;

Як-130 – 117.

Что самое интересное, пиковым годом по поставкам был 2014-й, когда российской армии был передан 101 боевой самолет той или иной модели. Затем началось уменьшение объемов поставок, и по состоянию на 2022 год российским войскам было передано 29 самолетов.

То есть говорить о каком-то увеличении производства по состоянию на 2022 год не приходилось. С другой стороны, возможно в 2023-м удалось "выстрелить"?

Производство авиации в 2023 году

В 2023 году ВКС РФ было передано четыре партии истребителей Су-35С: об этом стало известно 23 июня, 13 июля, 28 сентября и 24 октября. Передачи осуществлялись в условиях максимальной секретности, бортовые номера не демонстрировались, а о количестве не сообщалось. Но исходя из небольших особенностей фюзеляжей можно было сделать вывод, что в каждой из партий фигурировало по два самолета.

То есть в 2023-м ВКС РФ ориентировочно получили восемь самолетов Су-35С. И в этом контексте стоит упомянуть, что в 2022-м Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю. А. Гагарина (КнААЗ) была осуществлена поставка Су-35С в войска в количестве семи единиц. Про некий двукратный рывок говорить не приходится.

Возможно, с другими поставками не так?

Фронтовых бомбардировщиков в 2023 году ВКС РФ получили пока две партии. Первую –1 июня, а вторую – 9 октября. Ориентировочно в каждой из партий было по два самолета, то есть суммарно – четыре машины.

В 2022-м Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова (НАЗ) передал ВКС РФ 10 фронтовых бомбардировщиков Су-34. Рывок? Не похоже.

Теперь что касается Су-57. 28 сентября КнААЗ передал первую партию истребителей "пятого" поколения Су-57 в ВКС РФ. Точнее, судя по всему, не истребителей, а истребителя – одной новой машины.

Особо обращу внимание, что в 2022-м было передано шесть самолетов Су-57, хотя и с учетом заделов 2021 года, а также "каннибализмом" опытных образцов для производства серийных.

Аналогично по Су-30СМ2: 3 июля Иркутским авиационным заводом (ИАЗ) была передана первая в 2023-м и пока последняя партия этих истребителей – два самолета для нужд морской авиации. В целом передачи по два модернизированных истребителя Су-30СМ2 в год – это нормальная практика для ИАЗ.

В заключение стоит вспомнить и про учебно-боевые самолеты Як-130, которых в 2023-м было передано… пока только два. Хотя в 2021-м и 2022-м их аналогично передали по две единицы.

Что имеем в итоге

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что в 2023 году российское авиастроение не продемонстрирует никакого резкого роста, о котором так рьяно пытаются отчитываться официальные лица.

Передача тактической авиации в российские войска ничем кардинальным по своим объемам и количеству не отличается от постсанкционного периода начиная с 2014 года, когда стали отмечаться деградация и уменьшение производства.

По состоянию на октябрь 2023 года ВКС РФ ориентировочно получили 18-20 образцов тактической авиации, два из которых – это учебно-боевые Як-130, а два – модернизированные версии Су-30СМ2, а не собранные с нуля машины.

Ожидается до конца 2023 года передача еще как минимум двух партий самолетов модификаций Су-35С и Су-34. Не исключена передача партии Су-57. То есть до конца года ВКС РФ могут получить дополнительно от шести до восьми самолетов, но не более того.

Рывок производства? Двукратное увеличение поставок? Не похоже.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".