Корма догнала? В России вагнеровца застрелили на праздновании его возвращения из Украины

В Иркутской области РФ убили наемника ЧВК "Вагнер" во время празднования его возвращения из Украины. Оккупанта из ружья застрелил приятель, с которым он выпивал.

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Как сообщает Telegram-канал Baza, убийство произошло вечером 24 мая в поселке Карахун Братского района. Днем ранее вагнеровец по имени Юрий вернулся с передовой.

Наемник выпивал со своим приятелем Константином, однако, отмечая возвращение со "спецоперации" Юрия, мужчины поссорились.

Константин, выхватив ружье, выстрелил в вагнеровца. Спасти пострадавшего не удалось.

Полицию на место убийства вызвал сам Константин. Теперь ему грозит уголовное дело.

Как известно, Иркутск находится более чем в 6 тыс. километров от Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Оккупанта, который воевал в Украине, в Кировской области России ограбили и жестоко избили. От полученных травм он скончался.

– В Брянской области РФ мобилизованный погиб, устанавливая мину-"лягушку" для сдерживания пехоты ВСУ. Карма настигла его возле украинской границы.

– Оба оккупанта, которые убили 16-летнего Степана Чубенко за сине-желтую ленту, оказались за решеткой на захваченных украинских территориях. Из "защитников Донбасса" они внезапно превратились в преступников.