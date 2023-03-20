Карма прилетела, откуда не ожидал: в России расправились с одним из путинских преступников, воевавших в Украине. Фото

Российского оккупанта, который воевал в Украине, догнала карма уже на территории страны-агрессора России. Даниила Разумкова ограбили и жестоко побили местные жители в Кировской области. Из-за полученных травм он умер.

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Инцидент произошел в российском поселке Кинкур. Он не успел пожить и месяца после того, как вернулся из Украины, куда его отправили захватывать города и убивать мирных жителей. Об этом сообщили российские пропагандистские издания.

Как отмечается, 5 марта его ограбили и покалечили до состояния комы. Оккупанта избивали несколько часов, затем привязали веревкой к машине и катали по поселку – спина была содрана до костей, вместо головы – раздутый шар с огромной дырой, пишут СМИ страны-агрессора.

7 марта Разумов скончался в больнице.

Тех, кто это сделал, уже установили. Против одного из местных жителей, который взял вину на себя, уголовное дело возбудили по статье "причинение смерти по неосторожности".

Ранее стало известно, что в Украине ликвидировали "вагнеровца" Станислава Лобянова. Военный преступник был членом Цапковской организованной преступной группировки, которая в 2010 году совершила массовое убийство двенадцати человек, в том числе детей.

А под Бахмутом в Донецкой области уничтожили 42-летнего российского заключенного Владислава Данильченко, подписавшего контракт с ЧВК "Вагнер". Он был приговорен к 20 годам за особо тяжкое преступление, но не досидел два года, вызываясь пойти на преступную "спецоперацию". По данным суда, мужчина с такими же ФИО был судим за убийство, разбой, кражу, похищение и умышленную порчу имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ ликвидировали 49-летнего философа-богослова с высшим образованием Хышикто Цыбикова из Бурятии. Он называл себя буддистским ламой и обучал школьников конным скачкам, а на фронте командовал оккупантами-мотострелками.

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