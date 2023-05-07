Карма догнала: в России 'мобик' погиб, устанавливая мину

В Брянской области России мобилизованный солдат погиб в ходе установки мины. Она была предназначена для сдерживания пехоты противника.

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Карма настигла российского "мобика" возле украинской границы. Об этом сообщает Telegram-канал Astra.

Отмечается, что инцидент произошел 5 мая в районе поселка Первомайский Стародубского района, что примерно в 10 км от границы с Украиной.

"В Брянской области при установке противопехотной мины погиб мобилизованный", – говорится в сообщении.

Российские журналисты пишут, что погибший был "мобиком" из в/ч 53359, которая базируется в Грайворонском районе Белгородской области РФ.

В районе поселка Первомайский он устанавливал противопехотную выпрыгивающую мину кругового поражения ОЗМ-72 (военные называют ее "Лягушкой").

"Во время установки мина взорвалась, мобилизованный погиб на месте", – констатировали росСМИ.

Примечательно, что в марте мобилизованный солдат этой же воинской части РФ "по неосторожности" застрелил другого "мобика" до того, как их успели отправить на войну. Все произошло в Курской области, на автобусной остановке недалеко от школы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белгородской области РФ российский "мобик" покончил жизнь самоубийством. Его тело обнаружили в овраге.

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