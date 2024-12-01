Путин утвердил бюджет на 2025 год: сколько средств выделил диктатор на войну

Российский диктатор Владимир Путин 1 декабря подписал принятый ранее Госдумой закон о федеральном бюджете на 2025-2027 годы. Он предусматривает выделение на военные нужды в следующем году рекордных 13,5 триллионов рублей: это свыше 40% всех расходов страны.

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На войну Кремль намеревается направить больше, чем на здравоохранение, образование, соцполитику и национальную экономику, вместе взятые, деньги же российские власти намереваются получить путем тотального увеличения налогов. Об этом пишет "Радио Свобода".

Российская Госдума 21 ноября приняла, а Путин 1 декабря подписал закон о федеральном бюджете на 2025–2027 годы.

Из него следует, что в 2025-м Россия намеревается направить на военные нужды примерно 41% от всех расходов страны: 13,5 триллиона рублей. Эта статья превышает расходы по финансированию здравоохранения, образования, социальной политики и национальной экономики, вместе взятых.

Предусмотрели российские власти и источник наполнения бюджета: за возросшие аппетиты развязавшего кровавую полномасштабную войну в центре Европы режима заплатят рядовые россияне. В РФ с 2025 года запланировали увеличение налогов на прибыль, для малого и среднего бизнеса, на добычу газа, нефти и угля. Вырастут также акцизы на алкоголь, сигареты и сладкие напитки.

Усиление налоговой нагрузки, в свою очередь, потянет за собой инфляцию. По прогнозам Ассоциации экспортеров и импортеров России, в следующем году цены на все продукты вырастут примерно на 20%, а на услуги ЖКХ – на 10%.

В бюджете при этом заложен дефицит в размере 1,17 триллиона рублей. В 2025 году российские власти рассчитывают на доходы в размере 40,47 триллиона рублей. Расходы же прогнозируются на уровне 41,47 триллиона.

До принятия этого бюджета рекордные расходы на войну были заложены в главном финансовом документе РФ на текущий год: в 2024 году эта статья расходов составляла 10,4 триллиона рублей. Правда тогда, отмечает The Bell, в российском правительстве рассчитывали, что подобное распределение доходов с перекосом на военную составляющую – явление аномальное и разовое. Уже с 2025 года планировалось резкое уменьшение этой статьи расходов – до 8,5 триллиона.

В этот раз авторы проекта бюджета также предположили дальнейшее снижение расходов на военные нужды, в 2026 году они, согласно планам, должны снизиться до 12,8 триллионов рублей.

А вот на здравоохранение на всю РФ выделили 1,55 триллиона рублей в 2025 году, на образование – чуть больше 600 млрд рублей, а на социальную поддержку граждан менее 3,5 триллионов

На поддержку участников войны против Украины и их семей направят дополнительные гранты и субсидии. Самым крупным распорядителем этих средств станет фонд "Защитники отечества", который возглавляет двоюродная племянница Путина, а по совместительству замминистра обороны РФ Анна Цивилева.

Напомним, накануне стало известно, что Путин назначил на высокую должность генерала, которого в прошлом году уволил за "утилизацию" армии РФ под Угледаром. Теперь Рустам Мурадов, которого российские "военкоры" весной прошлого года требовали если не расстрелять, то хотя бы посадить за "денацификацию" российских оккупантов в промышленных масштабах, будет реализовать свои "таланты" на новом месте службы.