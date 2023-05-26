newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

"Когда у них оружие закончится?" Россияне устроили истерику из-за атаки на военный аэродром в Ростовской области. Видео "бавовны"

Марина Лисничук
Новости России
3 минуты
14,9 т.
'Когда у них оружие закончится?' Россияне устроили истерику из-за атаки на военный аэродром в Ростовской области. Видео 'бавовны'

Вечером 25 мая в РФ заявили о сбитии неизвестного объекта над военным аэродромом в Морозовске Ростовской области. Пропагандисты предположили, что его могли атаковать якобы с украинского ракетно-тактического комплекса "Гром".

Видео дня

Они попытались заверить, что "бавовна" в темном небе – это результат работы ПВО. Россияне же в сети запаниковали и как всегда призвали к уничтожению "украинского вооружения" и "ударов по Киеву" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Сообщения об "НЛО" над ростовским аэродромом появились около 22:00 четверга. Очевидцы снимали видео и говорили, что это "самолет падает".

"Когда у них оружие закончится?" Россияне устроили истерику из-за атаки на военный аэродром в Ростовской области. Видео "бавовны"

Российские паблики сразу отметили, что по неизвестному объекту "сработала противовоздушная оборона". Вскоре они ссылались на губернатора области Василия Голубева, который утверждал, что в районе Морозовска "система ПВО сбила украинскую ракет".

"Когда у них оружие закончится?" Россияне устроили истерику из-за атаки на военный аэродром в Ростовской области. Видео "бавовны"

На второй день после атаки российские СМИ заявили, что военный аэродром в Ростовской области мог быть "атакован с ракетно-тактического комплекса "Гром" Украины". По мнению пропагандистов, на это указывала скорость полета "сбитой ракеты" – около 5000 км/ч.

"Когда у них оружие закончится?" Россияне устроили истерику из-за атаки на военный аэродром в Ростовской области. Видео "бавовны"

"Ракета летела на высоте около 17 км, ее сбила российская ПВО. "Гром" создан для поражения объектов, расположенных на расстоянии до 280 км от точки старта. От Морозовска до границы с Украиной – около 230 км. Его применяют против батарей ЗРК, самолетов и вертолетов, находящихся на стоянках аэродромов, а также объектов противовоздушной и противоракетной обороны. Наша ПВО неоднократно успешно перехватывала и уничтожала ракеты украинского "Грома", – делились "доводами" пропагандисты.

При этом россияне в сети не поверили в успехи работы российской противовоздушной обороны. Они в истерике спрашивали, мол, когда "у украинцев закончится оружие" и традиционно требовали усиления "ударов по Киеву".

"Когда у них оружие закончится?" Россияне устроили истерику из-за атаки на военный аэродром в Ростовской области. Видео "бавовны"

На фоне заявлений одних о том, что "Россия не ведет войну и ни в чем не виновата", другие оправдывались: если бы не РФ напала первой, то сейчас "война была в гораздо худших условиях" для них самих.

"Когда у них оружие закончится?" Россияне устроили истерику из-за атаки на военный аэродром в Ростовской области. Видео "бавовны"

"Когда-нибудь не успеет перехватить", "Когда там у них уже оружие закончится?", "Украина никак не успокоится. Нужно помочь России упразднить это государство", "Да здравствует наше ПВО, самое крутое и гуманно в мире! Аналогов нет! Сбиваем все! Потерь нет!", "Ни одного сообщения о таких ракетах не было, сбивали "Шторм" и американские ракеты, принятые за "Гром", "Где они это дерьмо делают. Надо уничтожить промышленность. Нужна же сталь. Станки. И т.д. Производство боеприпасов. Взрывчатка и т.д. Энергия", "Уничтожьте уже там все МО" – свирепствовали граждане страны-агрессора РФ.

"Когда у них оружие закончится?" Россияне устроили истерику из-за атаки на военный аэродром в Ростовской области. Видео "бавовны"

Как сообщал OBOZREVATEL, такой же истерикой россияне отреагировали на атаку дронами по Краснодару утром 26 мая. Они потребовали расстрела главы минобороны Сергея Шойгу, ударов по Европе и США, усиления войны против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!