'Когда у них оружие закончится?' Россияне устроили истерику из-за атаки на военный аэродром в Ростовской области. Видео 'бавовны'

Вечером 25 мая в РФ заявили о сбитии неизвестного объекта над военным аэродромом в Морозовске Ростовской области. Пропагандисты предположили, что его могли атаковать якобы с украинского ракетно-тактического комплекса "Гром".

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Они попытались заверить, что "бавовна" в темном небе – это результат работы ПВО. Россияне же в сети запаниковали и как всегда призвали к уничтожению "украинского вооружения" и "ударов по Киеву" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Сообщения об "НЛО" над ростовским аэродромом появились около 22:00 четверга. Очевидцы снимали видео и говорили, что это "самолет падает".

Российские паблики сразу отметили, что по неизвестному объекту "сработала противовоздушная оборона". Вскоре они ссылались на губернатора области Василия Голубева, который утверждал, что в районе Морозовска "система ПВО сбила украинскую ракет".

На второй день после атаки российские СМИ заявили, что военный аэродром в Ростовской области мог быть "атакован с ракетно-тактического комплекса "Гром" Украины". По мнению пропагандистов, на это указывала скорость полета "сбитой ракеты" – около 5000 км/ч.

"Ракета летела на высоте около 17 км, ее сбила российская ПВО. "Гром" создан для поражения объектов, расположенных на расстоянии до 280 км от точки старта. От Морозовска до границы с Украиной – около 230 км. Его применяют против батарей ЗРК, самолетов и вертолетов, находящихся на стоянках аэродромов, а также объектов противовоздушной и противоракетной обороны. Наша ПВО неоднократно успешно перехватывала и уничтожала ракеты украинского "Грома", – делились "доводами" пропагандисты.

При этом россияне в сети не поверили в успехи работы российской противовоздушной обороны. Они в истерике спрашивали, мол, когда "у украинцев закончится оружие" и традиционно требовали усиления "ударов по Киеву".

На фоне заявлений одних о том, что "Россия не ведет войну и ни в чем не виновата", другие оправдывались: если бы не РФ напала первой, то сейчас "война была в гораздо худших условиях" для них самих.

"Когда-нибудь не успеет перехватить", "Когда там у них уже оружие закончится?", "Украина никак не успокоится. Нужно помочь России упразднить это государство", "Да здравствует наше ПВО, самое крутое и гуманно в мире! Аналогов нет! Сбиваем все! Потерь нет!", "Ни одного сообщения о таких ракетах не было, сбивали "Шторм" и американские ракеты, принятые за "Гром", "Где они это дерьмо делают. Надо уничтожить промышленность. Нужна же сталь. Станки. И т.д. Производство боеприпасов. Взрывчатка и т.д. Энергия", "Уничтожьте уже там все МО" – свирепствовали граждане страны-агрессора РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, такой же истерикой россияне отреагировали на атаку дронами по Краснодару утром 26 мая. Они потребовали расстрела главы минобороны Сергея Шойгу, ударов по Европе и США, усиления войны против Украины.

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