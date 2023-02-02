Когда Путин уйдет: кто первым получит высшую власть в РФ

В последнее время не утихают разговоры об ухудшении состояния здоровья президента РФ Владимира Путина. СМИ сообщают, что кремлевский диктатор стал замкнутым, молчаливым, нелюдимым, а на официальные встречи на телеэкраны все чаще выпускают его двойников.

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Недавно заместитель начальника ГУР Украины генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что болезнь Путина проходит стадию обострения. Это можно заметить даже по внешнему виду – лицо и шея Путина очень разбухли и напухли. Врачи-невропатологи высказывают предположение, что это может быть связано с приемом больших доз препаратов кортикостероидов, обычно используемых для лечения онкозаболеваний.

Так или иначе, Путин когда-нибудь умрет. И возникает вопрос: кто же будет преемником?

Что говорит закон

Начнём с законодательных актов. Конечно, в России они не всегда работают, но по крайней мере в Указе президента РФ от 3 октября 1993 г. № 1576 сказано, что "в случае отставки Президента Российской Федерации, невозможности дальнейшего осуществления им своих полномочий, а также в случае смерти Президента Российской Федерации полномочия Президента выполняет Председатель Совета Министров – Правительства Российской Федерации".

То есть, во всех случаях, когда Путин не сможет выполнять свои обязанности, они должны временно перейти к главе правительства. Сейчас это Михаил Мишустин.

Конституционный пробел

Без конституционных пробелов не обошлось. В Конституции РФ четко не указано, кто будет выполнять полномочия президента, если при определенных условиях глава правительства не сможет этого сделать. А вариантов может быть много: глава правительства может быть не назначен или отстранен, или также не сможет исполнять обязанности.

Федеральный конституционный законом "О Правительстве русской Федерации" устанавливает, что "в случае временного отсутствия Председателя Правительства русской Федерации его обязанности исполняет один из заместителей Председателя Правительства русской Федерации в согласовании с письменно оформленным распределением обязанностей". (ст. 8 Федеральный конституционный закон №2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации").

Как это будет выглядеть на практике – неизвестно, ведь в новейшей истории РФ подобных прецедентов еще не было. По крайней мере, даже с теоретической точки зрения, вариант выполнения функций президента одним из заместителей главы правительства вызывает много вопросов.

Кто такой Мишустин

Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 г. в Московской области.

В 2004-2006 годах являлся руководителем Федерального агентства кадастра объектов недвижимости. Десять лет он работал руководителем налоговой службы РФ.

С 16 января 2020 г. назначен на должность главы правительства РФ. В это время Путин инициировал конституционные изменения, фактически уничтожив институт преемственности власти. Наверное, для самого Путина вообще нет разницы, кто будет его преемником, ведь изменения в Конституцию позволили ему быть пожизненным президентом.

Фактически, если снова не будут внесены изменения в законодательство, в случае внезапной смерти Путина выполнять его полномочия будет именно Мишустин.

По информации СМИ, Мишустин является некоторым "темным кардиналом", кризисным менеджером, который всячески пытается минимизировать влияние на экономику РФ западных санкций.

Российский правозащитник Марк Фейгин также отмечал, что Путин за свои провалы может быть снят с должности. Вместо него может быть "поставлен" премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о двойниках Путина, которые выходят на публику и бывают на официальных мероприятиях.

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