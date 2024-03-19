Блог | Китай вливает деньги в российскую армию путем покупки нефти
Китай планирует импортировать рекордное количество российской нефти, от которой Индия отказалась из-за санкций США, - пишет Bloomberg.
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Це і є "план миру" від Китаю - організовувати гучні дипломатичні візити з закликами про "мир", а тим часом - підживлювати російську армію грошима від купівлі нафти.
Позиція Китаю завжди була в тому, що замість постачання зброї Захід має спонукати "сторони" до перемовин. А зброя, мовляв, лише розпалює конфлікт. Про те, що сам Китай весь цей час через закупівлі російських енергоносіїв по суті спонсорує виробництво російської зброї Пекін, звісно, мовчить.
Довготривалими задачами Китаю у російсько-українській війні є:
- максимальне руйнування західних інституцій та звʼязків через зростання міжнародної напруги;
- збільшення залежності Росії від Китаю через ізоляцію кремлівського режиму.
- компенсація збитків від світової рецесії спричиненої війною за рахунок дешевих російських ресурсів.
Тому чим далі війна триватиме, тим Китай більше намагатиметься максимізувати свої вигоди.
Але є і однозначно хороша новина. Переформатування російського нафтового експорту з Індії на Китай – наочний доказ дієвості американських санкцій щодо індійських компаній. І це важливо. Бо Індія – це не лише на сьогодні найнаселеніша країна світу, а і один із лідерів глобального Півдня, модель відносин якої із Заходом може стати прикладом для інших країн, які у протистояння "осі зла" і Заходу намагаються тримати нейтралітет.