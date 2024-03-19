Китай планирует импортировать рекордное количество российской нефти, от которой Индия отказалась из-за санкций США, - пишет Bloomberg.

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Це і є "план миру" від Китаю - організовувати гучні дипломатичні візити з закликами про "мир", а тим часом - підживлювати російську армію грошима від купівлі нафти.

Позиція Китаю завжди була в тому, що замість постачання зброї Захід має спонукати "сторони" до перемовин. А зброя, мовляв, лише розпалює конфлікт. Про те, що сам Китай весь цей час через закупівлі російських енергоносіїв по суті спонсорує виробництво російської зброї Пекін, звісно, мовчить.

Довготривалими задачами Китаю у російсько-українській війні є:

максимальне руйнування західних інституцій та звʼязків через зростання міжнародної напруги; збільшення залежності Росії від Китаю через ізоляцію кремлівського режиму. компенсація збитків від світової рецесії спричиненої війною за рахунок дешевих російських ресурсів.

Тому чим далі війна триватиме, тим Китай більше намагатиметься максимізувати свої вигоди.

Але є і однозначно хороша новина. Переформатування російського нафтового експорту з Індії на Китай – наочний доказ дієвості американських санкцій щодо індійських компаній. І це важливо. Бо Індія – це не лише на сьогодні найнаселеніша країна світу, а і один із лідерів глобального Півдня, модель відносин якої із Заходом може стати прикладом для інших країн, які у протистояння "осі зла" і Заходу намагаються тримати нейтралітет.