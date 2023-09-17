Ким Чен Ыну в России показали новые крылатые ракеты: в ISW рассказали, какого соглашения могли достичь Москва и Пхеньян

Во время визита диктатора КНДР Ким Чен Ына в Россию военное руководство страны-агрессора похвасталось новыми крылатыми ракетами Х-БД. Командующий воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш заявил, что дальность нового вооружения составляет более 6500 километров.

Также военный преступник заявил, что ракеты предназначены для бомбардировщиков Ту-160. Об этом сообщает Институт изучения войны.

Во Владивостоке северокорейский диктатор встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Во время визита Ким ознакомился с образцами российских оружейных технологий.

Диктатору показали стратегические бомбардировщики Ту-22МС, Ту-95МС и Ту-160. Также страна-террорист похвасталась перед диктатором КНДР истребителями-бомбардировщиками Су25СМ3, Су-30СМ и Су-34, а также бомбардировщиком МиГ-31К с ракетами "Кинжал".

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Примечательно, что во время встречи Ким Чен Ыну похвастались. Что стратегические бомбардировщики Ту-160 получили новые крылатые ракеты Х-БД с заявленной дальностью более 6500 километров. Оккупанты заявили, что самолет может нести одновременно 12 таких ракет.

Аналитики ISW считают, что Россия вряд ли предоставит Северной Корее ракетные системы или оружие из-за вероятной обеспокоенности диктатора России Владимира Путина тем, что это положение может вызвать вторичные санкции против России. В то же время главарь Кремля может быть открыт для других форм технологического и оборонного сотрудничества с Северной Кореей в обмен на артиллерийские боеприпасы из КНДР.

Напомним, в июле министр обороны государства-террориста России Сергей Шойгу посетил выставку военной техники в столице Северной Кореи Пхеньяне. Вместе с главой КНДР Ким Чен Ыном российский военный преступник осмотрел ядерные баллистические ракеты, которые были запрещены резолюциями Совета Безопасности ООН.

Ранее сообщалось, что через несколько дней после встречи министра обороны РФ Шойгу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином, российский военный самолет выполнил рейс в Пхеньян. Аналитики предположили, что во время встречи Кима и Шойгу было заключено соглашение о вооруженном сотрудничестве.

Как сообщал OBOZREVATEL, Северная Корея осудила решение президента США Джо Байдена отправить в Украину кассетные боеприпасы. КНДР цинично назвала это решение "преступным актом" и требует немедленной его отмены.