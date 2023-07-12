"Киллер выбрал место возле базы спецназа ФСБ": в деле о расстреле в России военного преступника появились новые факты

Тренера по карате из Украины Сергея Денисенко, задержанного на территории России, уже безапелляционно назначили "киллером" и обвинили в "работе на ГУР". Одновременно с этим в РФ идет кампания по "отмыванию репутации" военного преступника Станислава Ржицкого, который командовал подлодкой "Краснодар" и отдавал приказы по обстрелу Украины.

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Что не так со скандальным делом, какие нестыковки обнаружены – читайте в материале OBOZREVATEL.

Удар бумеранга

Убийство в Краснодаре заместителя начальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого наделало много шума. Его расстреляли в упор в парке, где тот появлялся каждое утро на пробежке.

Военный преступник, ранее командовавший подлодкой, с которой запускали "Калибры" по территории нашей страны, был адептом здорового образа жизни, но от пуль бег не помог. "От смерти не убежишь", – с черным юмором констатировали комментаторы в социальных сетях.

Станислав Ржицкий много лет прослужил в вооруженных силах страны-агрессора и засветился в совершении военных преступлений в Сирии, а затем уже и в Украине.

Еще в 2014 году, в самом начале российской агрессии против нашей страны, во время оккупации Крыма он "перегонял" подлодку "Запорожье" ВМС Украины. Об этом факте не постеснялся рассказать его отец, а вот причастность сына к кровавому обстрелу Винницы в 2022 году с большим количеством жертв среди гражданских (в том числе маленьких детей) тот отрицает.

Более того, отец военного преступника утверждает, что Ржицкий будто бы подал рапорт на увольнение еще в декабре 2021 года, однако на самом деле уволился не ранее августа 2022 года.

В это время, по утверждению источников, командир подлодки "Краснодар" точно нес службу в оккупированном Севастополе, где базируется Черноморский флот РФ.

"Один из вариантов – Ржицкий скрывал от родителей свою причастность к военным преступлениям против украинцев. Этим и объясняются слова его отца, который утверждает, что сын якобы "не имел отношения к СВО", – говорит источник OBOZREVATEL в разведке.

Тем не менее факт налицо: удар по Виннице был нанесен 14 июля 2022 г. – ещё до увольнения Ржицкого. А на следующий день, 15 июля, оккупант был внесен в базу "Миротворца".

В то же время остается вероятность, что отец военного преступника, сам в прошлом подводник, просто пытается обелить репутацию сына. Но в том, что вся семья Ржицких поддерживает развязанную Путиным войну, сомневаться не приходится. К тому же месяц назад родители оккупанта переехали из российского Белгорода в захваченный Крым.

К компании по дезинформации подключился и друг Станислава Ржицкого, который уже после убийства в парке заявил, что тот уволился из ВС РФ еще до "СВО". Что идет вразрез даже со словами отца оккупанта. Но именно такие "свидетельства" и разгоняют сейчас усиленно российские СМИ и Telegram-каналы.

Назначили "киллером"

Ложь и дезинформация – отличительные особенности сегодняшней России, которыми нас уже сложно удивить. Потому "обнаружение" украинского следа в убийстве было только вопросом времени. Тут российские спецслужбы сработали быстро – уже менее чем через сутки заявили о задержании подозреваемого в расстреле экс-командира подлодки. Им оказался бывший глава федерации Шотокан карате-до Украины SKIF 64-летний Сергей Денисенко.

Он родом из Сум, детдомовец. Друзья утверждают, что спортсмен никоим образом не был связан с военными и даже никогда не держал в руках оружия.

В виновность Денисенко категорически не верит никто, а обнаруженный во время задержания пистолет считают подкинутым. А это очень даже возможно: после такого резонансного убийства российским спецслужбам позарез нужен был подходящий "кандидат" и, конечно же, "украинский след".

Однако учитывая личность Денисенко и его "путешествия" по территории России, в его причастности к убийству Ржицкого засомневался даже аффилированный с ФСБ Telegram-канал.

"Источник ВЧК-ОГПУ сообщает, что пока мотив задержанного за убийство экс-командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого украинца Сергея Денисенко из общей картины его перемещений не вырисовывается", – говорится в сообщении.

После начала полномасштабной войны, в 2022 году, Денисенко якобы отправился с женой Ольгой и двумя дошкольниками-сыновьями в Швейцарию. Спустя время мужчина вернулся в Бучу, где они жили до отъезда, починил дом, который пострадал от боевых действий, и в декабре 2022 года уехал в РФ.

"Известно, что Сергей Денисенко подал на гражданство РФ. Первое время он жил в квартире у старшего сына Александра. Погостив, каратист в начале года поехал к знакомым в Москву и Пермь, чтобы устроиться тренером. Но вернулся в Туапсе, где снял квартиру. Родные отмечают, что все это время Сергей был на позитиве, общался с семьей по телефону. Несмотря на антивоенную позицию, он не был активистом и планировал развивать любимый вид спорта", – пишет ФСБ-шный канал.

В Туапсе проживает и взрослая дочь Денисенко. Всего у мужчины, по информации его друзей, шестеро детей – Сергей был женат несколько раз.

По информации еще одного друга Денисенко, он мог сбежать из Украины в Россию "из-за своих взглядов". Ранее тренер неоднократно бывал в РФ и до последнего поддерживал отношения с гражданами страны-агрессора. Если это действительно так, то тем более убийство в России, где Денисенко решил остаться, в его планы точно не входило.

Прокол на проколе

Связь Денисенко с ГУР выглядит еще более фантастической. Но даже если теоретически такое допустить, то все равно версия рассыпается из-за совсем уж непрофессиональных действий "киллера".

"Первое, что смущает: для убийства была использована переделка из газового оружия, которую могло заклинить в самый ответственный момент. Второе – то, что ни один киллер не будет хранить использованный для убийства ствол. Да и то, что "киллер" безропотно ждал в съемном жилье задержания, не менее смешно", – говорит собеседник OBOZREVATEL.

Странным был и выбор места ликвидации Ржицкого – практически возле забора базы спецназовцев "Альфа" краснодарского филиала ФСБ.

"Если бы ликвидацию готовила разведка, то однозначно учла бы эти моменты", – считает собеседник в одной из спецслужб.

А вот по мнению ГУР МОУ, Ржицкого вполне могли ликвидировать свои – за отказ выполнять приказы. Именно обстрел Винницы с большим количеством жертв мог стать спусковым крючком для решения оккупанта об увольнении со службы. А в российской армии, как мы знаем, "убирать" своих – вполне обычное дело.