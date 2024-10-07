Киберподарок Путину: при содействии ГУР МО парализована работа судебной системы РФ. Фото

Хакеры взломали российскую государственную автоматизированную систему "Правосудие", благодаря которой происходит электронный документооборот во всех судах государства-агрессора. Это произошло 7 октября 2024 года, в 72 день рождения кремлевского главаря Владимира Путина.

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О неожиданном "подарке" диктатору рассказали источники OBOZ.UA. По их данным, к операции причастны киберспециалисты ГУР МО Украины совместно с активистами группы ВО Team.

Атака парализовала работу судов, ведомственных электронных почтовых ящиков и официальных сайтов.

Хакеры получили персональные данные пользователей и внутреннюю документацию.

Россияне тем временем жаловались на невозможность подачи исков и пересмотра времени судебных заседаний, поскольку сайты судов были выведены из строя.

Наши источники отметили, что киберудар стал возможным из-за низкой квалификации специалистов по кибербезопасности РФ и "дыр" в распиаренных российских системах кибербезопасности от "Лаборатории Касперского", ПАО Positive Technologies и АО "ИВК".

"Правосудие" – это система электронного документооборота в судах России всех юрисдикций и уровней. Через нее подают судебные заявления, информируют о назначении и изменениях судебных заседаний, получают консультации по судебным делам.

Напомним, что в первые дни октября киберкорпус Главного управления разведки МО Украины уже атаковал:

– российские ресурсы, имеющие отношение к поставкам оккупационной армии и отслеживанию перемещения людей в РФ;

– банковский сектор Российской Федерации, обеспечивающий агрессию против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 октября 2024 года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил своего друга Владимира Путина с днем рождения. В своем приветствии он расхвалил главу Кремля: мол, тот глубоко понимает "историческую миссию России" и "укрепляет международный авторитет".

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