Киберподарок Путину: при содействии ГУР МО парализована работа судебной системы РФ. Фото
Хакеры взломали российскую государственную автоматизированную систему "Правосудие", благодаря которой происходит электронный документооборот во всех судах государства-агрессора. Это произошло 7 октября 2024 года, в 72 день рождения кремлевского главаря Владимира Путина.
О неожиданном "подарке" диктатору рассказали источники OBOZ.UA. По их данным, к операции причастны киберспециалисты ГУР МО Украины совместно с активистами группы ВО Team.
Атака парализовала работу судов, ведомственных электронных почтовых ящиков и официальных сайтов.
Хакеры получили персональные данные пользователей и внутреннюю документацию.
Россияне тем временем жаловались на невозможность подачи исков и пересмотра времени судебных заседаний, поскольку сайты судов были выведены из строя.
Наши источники отметили, что киберудар стал возможным из-за низкой квалификации специалистов по кибербезопасности РФ и "дыр" в распиаренных российских системах кибербезопасности от "Лаборатории Касперского", ПАО Positive Technologies и АО "ИВК".
"Правосудие" – это система электронного документооборота в судах России всех юрисдикций и уровней. Через нее подают судебные заявления, информируют о назначении и изменениях судебных заседаний, получают консультации по судебным делам.
Напомним, что в первые дни октября киберкорпус Главного управления разведки МО Украины уже атаковал:
– российские ресурсы, имеющие отношение к поставкам оккупационной армии и отслеживанию перемещения людей в РФ;
– банковский сектор Российской Федерации, обеспечивающий агрессию против Украины.
Как сообщал OBOZ.UA, 7 октября 2024 года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил своего друга Владимира Путина с днем рождения. В своем приветствии он расхвалил главу Кремля: мол, тот глубоко понимает "историческую миссию России" и "укрепляет международный авторитет".
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