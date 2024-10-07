"Нам удастся открыть новые горизонты": Лукашенко поздравил Путина, который убивает украинцев, с днем рождения и пожелал успехов на "благо РФ"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 7 октября поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения. В своем приветствии он расхвалил главу Кремля, который продолжает захватническую войну и убивает мирных украинцев, что он глубоко понимает "историческую миссию России" и "укрепляет международный авторитет".

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Поздравление было опубликовано на официальном сайте белорусского диктатора. Лукашенко также подчеркнул, что в Беларуси высоко ценят решительность и последовательность политики российского диктатора и готовы вместе "открывать новые горизонты".

"Ваше глубокое понимание исторической миссии России, личная ответственность за судьбу народа и Отечества стали надежным залогом укрепления ее государственности и суверенитета, наращивания социально-экономического потенциала и международного авторитета", – говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Путину "крепкого здоровья, долгих лет жизни, а также благополучия и успехов в его государственной деятельности во благо России".

Он также отметил главу Кремля за его "решительный подход к дальнейшему укреплению белорусско-российских союзнических отношений и стратегическому партнерству, что способствовало существенному усилению экономической интеграции".

"Уверен, что совместно нам удастся открыть новые горизонты и наметить перспективные направления сотрудничества, которые отвечают современным вызовам и обеспечивают расширение многоплановых связей между нашими странами", – подчеркнул глава Беларуси.

Ранее сообщалось, что белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что его главная задача – это не допустить втягивания РБ в войну, он будет "делать все, чтобы существовать с Украиной мирно". Также политик заверил: дескать, Минск готов помочь Украине в восстановлении после войны.

Напомним, что Лукашенко заявлял, что в случае нападения НАТО на Республику Беларусь Минск и Москва готовы применить ядерное оружие. Он предположил, что это начнёт третью мировую войну.

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