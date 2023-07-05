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Каждый пятый россиянин считает продукты питания дорогим товаром. Социология

Анастасия Ковалева
Новости России
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Каждый пятый россиянин считает продукты питания дорогим товаром. Социология

Каждый пятый россиянин считает продукты питания дорогостоящим товаром. При этом, ежедневно из бюджета России тратятся более миллиарда долларов на войну в Украине.

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Об этом сообщаю росСМИ. Чаще всего россияне называли дорогостоящими товарами автомобили и автозапчасти. На 2 месте недвижимость . Замыкает топ-3 бытовая и электронная техника (телевизоры, пылесосы, холодильники, стиральные машины).

Каждый пятый россиянин считает продукты питания дорогим товаром. Социология

При этом каждый пятый опрошенный (21%) называл дорогостоящими различные продукты питания. Они упоминались гораздо чаще, чем считающиеся атрибутами роскошной жизни драгоценности (8%), самолеты, яхты, вертолеты (4%). При этом в старшей возрастной группе (60+) и у респондентов с низким потребительским статусом еда вошла в тройку самых популярных ответов.

Реже в качестве дорогостоящих упоминались компьютеры и гаджеты, лекарства, бензин (по 3%), медицинские услуги, в частности стоматология, и путешествия (2%). 13% респондентов не смогли назвать дорогостоящих товаров вообще, а 1%, наоборот, считает таковыми все.

При этом каждый день минимум миллиард долларов улетает на войну в Украине, когда россияне голодают.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России в ближайшие годы значительно усугубиться социальное неравенство. Средний класс будет сокращаться, а число бедных стремительно увеличится.

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