Российские экономисты спрогнозировали бедность: РФ не поможет даже снятие санкций

В России в ближайшие годы значительно усугубиться социальное неравенство. Средний класс будет сокращаться, а число бедных стремительно увеличится.

Видео дня

Об этом пишет издание Reuters. В исследовании, проведенном в 2022 году российскими экспертами из экономических институтов, бизнеса и общественных организаций, говорится, что только сочетание глобального экономического роста и ослабления санкций в отношении России может улучшить реальные доходы и сократить бедность.

Средний класс в любом случае пострадает, даже если санкционное давление будет снижено, говорится в исследовании. Экономика России оказалась неожиданно устойчивой перед лицом жестких западных санкций в прошлом году, но возвращение к довоенному уровню процветания может быть далеко, поскольку больше государственных расходов направляется на вооруженные силы.

Наиболее оптимистичный сценарий исследования предполагает, что реальные доходы превысят уровень 2021 года примерно на 2% в 2030 году, а бедность снизится ниже 10% с 11,8% в 2022 году. В этом сценарии размер среднего класса все равно снизится до 14-31% к 2030 году с текущих оценок в 20-50%.

Ухудшающиеся сценарии в конечном итоге приводят к снижению реальных доходов до 2030 года, а бедность приближается к 20%. "С одной стороны, произойдет увеличение концентрации богатства и дальнейший отрыв на "вершине", а с другой стороны, сокращение неравенства внизу за счет сближения средних (или ранее средних) слоев с бедными", – говорят авторы.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в России из-за высокого дефицита Фонд благосостояния может закончится уже этим летом. Возможности для покрытия бюджетной дыры сокращаются.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!