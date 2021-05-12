Казанский стрелок сознался в убийствах школьников. Фото странных находок в его доме

19-летний Ильназ Галявиев, подозреваемый в массовом расстреле школьников в Казани, признался силовикам в содеянном преступлении. Впрочем, пока он заявляет, что не знает, сколько именно детей он убил.

Об этом сообщил Telegram-канал "Mash Iptash". В свою очередь Следственный комитет РФ сообщил, что Галявиеву сегодня предъявлено обвинение в совершении массового убийства и направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Обыски в квартире стрелка

11 мая силовики провели обыск в квартире, где Галявиев проживал вместе с родителями и братом, и где готовился к теракту. Фотографии "находок" опубликовал Telegram-канал "LIFE SHOT".

В ходе следственных действий были обнаружены:

пять упаковок селитры;

бутылка с настойкой лекарства "Мухомор";

одна упаковка силикагеля;

алюминиевая пудра;

весы;

часовой механизм;

гвозди;

Коран;

видеозаписи.

Кроме того, среди прочих вещественных доказательств, в квартире подозреваемого оказалась бутылка самодельной настойки на мухоморах.

"В больших дозах вещества, содержащиеся в ней, оказывают опьяняющее стимулирующее действие. При передозировке случаются трипы, галлюцинации, приступы тахикардии, возможна депрессия, паника, агрессия", – передал информацию от следователей Telegram-канал.

Психическое состояние Галявиева

Размах преступления и опубликованная видеозапись допроса казанского стрелка, создали общее впечатление о Галявиеве, что он психически больной человек. Однако официальная версия следствия после проведения психиатрической экспертизы показала несколько иные результаты.

"Ильназ Галявиев на учетах у врачей – психиатра и нарколога – не состоял. Однако, как выяснилось, он ранее неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями. Ещё в прошлом году в связи с обращениями в одно из медучреждений ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга", – указали в СК России.

Отмечается, что родственники 19-летнего Галявиева с начала года заметили нехарактерные для него вспыльчивость и агрессию.

"Его текущее состояние характеризуется неадекватным поведением, что на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним", – написали в отчете.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19-летнего Ильназа Галявиева, убившего семерых детей и двух взрослых, ожидает пожизненное заключение или смертная казнь.