'Казанский кремль – великолепное чудо света': Гутерреш похвалил саммит БРИКС в России. Видео

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш похвально высказался относительно саммита БРИКС, который состоялся в российской Казани 22-24 октября. Он назвал "чудом мира" архитектурные здания города, в котором Кремль собрал своих "союзников".

Видео дня

Заявление дипломата опубликовал российский пропагандист и журналист телеканала "Россия" Павел Зарубин. Примечательно, что видео он выложил в сеть спустя три дня после мероприятия.

Утверждается, что в рамках своего визита в российскую Казань (Республика Татарстан) Гутерреш начал нахваливать историко-архитектурный комплекс города, именуемый кремлем, а также назвал саммит БРИКС "очень важным" событием.

"Мне довелось посетить Казанский кремль – это как великолепное чудо света. Я считаю, что все саммиты, на которых происходит единение стран, очень важны. Благодаря этому решаются глобальные проблемы в мире", – якобы сказал Гутерреш, улыбаясь на камеру пропагандисту.

Но стоит отметь, что голос переводчика-рупора Кремля на видео сильно заглушает речь генсека ООН. Поэтому не факт, что тот сказал именно так – в стиле кремлевской методички.

Однако само присутствие Гутерреша на этом мероприятии показательно, оно стало первой его поездкой в Россию с апреля 2022 года. МИД Украины раскритиковало идею визита генсека ООН, который отклонил приглашение на Глобальный саммит мира в Швейцарии, но принял приглашение от российского диктатора на мероприятие в Казани. Также визит представителя международной организации на саммит БРИКС вызвал волну возмущения среди политиков и дипломатов на Западе, назвавших его действия подыгрыванием Путину.

Стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский якобы отклонил поездку Гутерреша в Киев из-за его участия в саммите БРИКС. Также в Офисе президента заявили, что его присутствие на БРИКС – это окончательное обнуление репутации ООН и ее генсека. Но поскольку в настоящее время организация не имеет рычагов влияния на какие-либо ситуации в мире, этот визит никак не отразится на войне в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее генсек ООН Антониу Гутерреш предпринял несуразную попытку оправдаться за поездку на БРИКС в российской Казани. Также он издал свое объяснение по поводу встречи с военным преступником Владимиром Путиным, ордер на арест которого выдал Международный уголовный суд.

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