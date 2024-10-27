'Ни на что не влияет': в ОП сказали, что визит Гутерреша к Путину окончательно испортил репутацию ООН

Визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на саммит БРИКС в российской Казани – это окончательное обнуление репутации этой организации и ее генсека. Однако, ООН в настоящее время не имеет рычагов влияния ни на какие ситуации в мире, поэтому этот визит никак не скажется на войне в Украине.

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Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в субботу, 26 октября, в эфире телеканала "Мы – Украина". Он уверен, что встреча Гутерреша с российским диктором Путиным не имела никакого смысла.

В то же время в ООН будут искать пути, чтобы выйти из этой ситуации. В целом эти события выглядят как окончательная деструкция ООН, как международной организации, подчеркнул Подоляк.

"Более того, ООН сегодня не имеет рычагов влияния на те или иные кризисные ситуации, это уже очевидно. Она не может останавливать не то что войны, а маленькие эскалации. Что говорить о масштабных войнах, которую мы видим сегодня в Восточной Европе. ООН не имеет инструментов даже чтобы лишить страну, которая демонстративно обнуляет устав ООН, права присутствия и в Совбезе ООН, и в Генеральной Ассамблее ООН. Поэтому этот визит не будет влиять ни на ход событий в войне, ни на позицию России, ни на позицию Украины, ни на формирование возможности провести переговоры, которые бы базировались на международном праве", – сказал советник главы ОП.

Он считает, что визит генсека ООН в страну-агрессор и его поклон российскому диктатору Путину, орден на арест которого выдал МУС, свидетельствует об "окончательном обнулении репутации ООН и лично господина Гутерреша.

Напомним, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время саммита БРИКС в Казани провел ряд двусторонних встреч, в частности, с Путиным и диктатором РБ Лукашенко, что вызвало большое возмущение. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что согласно правилам ООН, такие встречи запрещены, поскольку Путин имеет ордер на арест от Международного уголовного суда, что должно было бы сделать невозможным любые официальные встречи.

Сам Гутерреш предпринял нелепую попытку оправдаться за поездку в Казань и встречу с Путиным. Он заявил, что во время поездки он якобы призвал российского диктатора к миру в Украине и говорил с ним о необходимости обеспечения свободного судоходства в Черном море. Еще до поездки генсека ООН в РФ в организации попытались оправдать визит, назвав посещение руководителем ООН подобных международных мер "стандартной практикой".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский отказался приглашать в Киев генсека ООН. Посетить Украину Гутерреш собирался после поездки в Казань.

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