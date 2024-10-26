'Призвал к миру в Украине': Гутерреш неуклюже оправдался за визит к Путину

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш предпринял нелепую попытку оправдаться за поездку на саммит БРИКС в российской Казани. Также он выдал свое объяснение по поводу встречи с военным преступником Владимиром Путиным, ордер на арест которого выдал Международный уголовный суд.

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По словам Гутерреша, в ходе поездки он призвал российского диктатора к миру в Украине и говорил с ним о необходимости обеспечения свободного судоходства в Черном море. Об этом генсек ООН написал в своем официальном профиле в сети X.

"Я возвращаюсь из Казани, где снова посетил выездную сессию саммита стран БРИКС, представляющих почти половину населения мира. На сессии я призвал к справедливому миру в Украине в соответствии с Хартией ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи. Я подчеркнул, что везде мы должны поддерживать ценности Устава ООН, верховенство права и принципы суверенитета, политической независимости и территориальной целостности государств", – говорится в заявлении Гутерреша.

Он также заявил, что в Казани "встретился с несколькими главами государств и правительств", среди которых – и разыскиваемый МКС преступник Путин: диктатора Гутерреш именовал "президентом".

"Во время встречи с президентом Путиным я подчеркнул, что российское вторжение в Украину нарушает Устав ООН и международное право, и я повторил то, что выразил на саммите. Я также отметил свою решительную поддержку заключения соглашения о безопасном судоходстве в Черном море, важном пути глобальной продовольственной безопасности", – заявил генсек ООН.

Однако большинство комментаторов этого сообщения оправдание Гутерреша не оценили. Многие в комментариях публиковали фото Путина и Гутерреша, на котором последний с заискивающим выражением лица пожимает руку военному преступнику, несколько склоняясь при этом.

Также пользователи сети Х оставили пронзительные коллажи, подчеркивающие абсурдность "гостевания" генсека ООН в государстве-агрессоре и его пресмыкание перед диктатором, развязавшего самую кровавую со времен Второй мировой войну в Европе.

Напомним, накануне 25 октября стало известно, что Зеленский отказался приглашать в Киев генсека ООН. Посетить Украину Гутерреш собирался после поездки в Казань.

Также сообщалось, что еще до поездки генсека ООН в РФ в организации попытались оправдать визит, назвав посещение руководителем ООН подобных международных мероприятий "стандартной практикой".

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