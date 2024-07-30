Картины 'на любителя' и пропавшая мебель: всплыли подробности обысков у экс-замминистра обороны России. Фото

У бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова, которого уличили в коррупции, провели обыски. Примечательно, что накануне обысков из дома военного преступника вывезли дорогую итальянскую мебель.

Видео дня

При этом силовики обнаружили различные картины и награды. Об этом пишет Telegram-канал "Досье шпиона".

Обыски у арестованного Булгакова состоялись на прошлой неделе по месту жительства. Российского генерала обвиняют в нанесении ущерба стране-террористу РФ в размере 1,3 млрд рублей. Также известно, что он украл деньги на поставках сухпайков для российских оккупантов. Булгаков был снят с должности в сентябре 2022 года.

Несмотря на незаконное обогащение в особо крупных размерах ни в квартире, ни в частном доме Булгакова следователи не обнаружили наличных денег, дорогих шуб или украшений. При этом у генерала нашли другие интересные вещи.

Как выяснилось, Булгаков оказался любителей специфических картин. В то же время следователи утверждают, что в квартире отсутствует часть мебели, и предполагают, что дорогие итальянские предметы интерьера были вывезены накануне обысков.

На одной из картин Булгакова нарисовали вместе с бывшим министром обороны РФ Сергеем Шойгу и другими чиновниками террористического ведомства.

Напомним, в РФ задержан бывший заместитель министра обороны генерал Дмитрий Булгаков. Он является фигурантом дела о коррупции в армии страны-агрессора.

Ранее сообщалост, что страна-агрессор Россия продолжает кадровые чистки среди военно-политического руководства. Недавно в РФ в коррупции уличили еще нескольких человек, связанных с оборонном сектором.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!