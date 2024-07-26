'Чистки' продолжаются? В России задержан экс-заместитель министра обороны по громкому обвинению

В РФ задержан бывший заместитель министра обороны генерал Дмитрий Булгаков. Он является фигурантом дела о коррупции в армии страны-агрессора.

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О задержании Булгакова 26 июля сообщила ФСБ РФ. Его уже поместили в СИЗО.

Российские силовики проводят с ним следственные действия "по установлению причин и условий, способствовавших противоправной деятельности".

Известно, что Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение армии РФ.

В сентябре 2022 его освободили от должности в связи с переходом на другую работу.

Арест Булгакова произошел после серии ряда других в военных кругах, связанных с обвинениями в коррупции.

Как пишут независимые росСМИ, в минобороны РФ идут масштабные "чистки".

Так, только в мае в министерстве арестовали нескольких топ-чиновников.

Замглава генштаба РФ Вадим Шамарин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Также в СИЗО был отправлен начальник управления департамента оборонного заказа минобороны РФ Владимир Вертелецкий.

Еще один герой "марафона арестов" в РФ – главный кадровик минобороны РФ Юрий Кузнецов. Он уверяет: 100 млн рублей (около 47 млн грн), которые нашли в ходе обысков, якобы заработал законно.

Кроме того, арестован бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов – по обвинению в мошенничестве и коррупции, связанных с продажей военных строительных материалов. Попов критиковал военное командование оккупантов, после чего был уволен.

Также арестован Тимур Иванов, который был заместителем министра Сергея Шойгу с 2016 года и курировал строительство главного храма ВС РФ и космодрома "Восточный", а также отвечал за восстановление оккупированного Мариуполя.

Российский диктатор Владимир Путин арестов не комментирует, однако его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал происходящее "борьбой с коррупцией и последовательной работой".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в британской разведке объяснили, что режим в РФ традиционно использует обвинения в коррупции для устранения или наказания нелояльных элите чиновников. В ведомстве также отметили, что арест Попова является демонстративным наказанием за нелояльность начальству.

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