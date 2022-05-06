Карта поджогов заводов и оружейных складов в России раскрыла важный 'нюанс': в чем суть

Происходящие на территории России после начала российского вторжения в Украину взрывы и пожары имеют одну особенность. Поджоги заводов и оружейных складов преимущественно сконцентрированы в нескольких регионах.

Именно в этих регионах также фиксируется наибольшее количество диверсий на железной дороге. На практически полное совпадение карт поджогов заводов и складов с картой "железнодорожного сопротивления" обратили внимание в Telegram-канале "Останови вагоны".

"Интересно. Карта поджогов заводов и оружейных складов в России после 24 февраля подозрительно напоминает карту зон покрытия железнодорожного сопротивления. Вся антивоенная активность - плюс-минус в тех же регионах", - отметили авторы канала.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Белгородом опять прозвучали "хлопки": горели военные склады.

В этом приграничном с Украиной регионе чрезвычайные происшествия на складах вооружений или топливных базах, для сообщения о которых местные и центральные российские власти, а также пропагандисты подобрали забавный эвфемизм "хлопки", стали практически обыденным явлением.

Похожая ситуация - в других приграничных российских областях, в частности, в Брянской и Курской.