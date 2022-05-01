Под Белгородом опять прозвучали 'хлопки': горят военные склады. Видео

В российском Белгороде снова звучали "хлопки". После них сеть наводнили кадры с густыми столбами дыма, поднимающимися над местностью, в районе которой расположены военные склады.

Именно на этих складах "что-то случилось", а потом они загорелись. Первым о звуках взрывов сообщил российский пропагандист Александр Коц.

"За Белгородом что-то прилетело и сильно горит за Стрелецким, в сторону Борисовки, сообщают подписчики", - написал пропагандист в 14:27.

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С сообщением о "хлопках" в Белгородской области со ссылкой на очевидцев заявил и "коллега" Коца Евгений Поддубный.

Чуть позже в сети начали появляться множество фото и видео, подтверждающие первые сообщения.

Некоторые местные жители заявляют, что примерно за полчаса до взрывов видели в воздухе вертолеты.

Взрывы произошли на территории военных складов в Томаровке Белгородской области, которые находятся в 35 км от российско-украинской границы. Об этом начали сообщать местные российские СМИ.

Позже информацию о том, что пострадал военный объект, подтвердил и губернатор Белгородской области.

Он заявил, что пожар произошел на территории объекта Министерства обороны РФ, "на границе трех муниципалитетов - Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа". Ни о причинах, ни о последствиях пожара чиновник говорить не стал.

"Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Все оперативные службы работают на месте, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности. Более подробная информация будет чуть позже", - отметил он.

Вместо Гладкова о последствиях рассказал украинских дипломат и блогер Олег Шарп.

"Под Белгородом в 14.15. была взорвана военная база. Вернее, не взорвана, а кто-то опять не потушил окурок. Предварительные потери: склады ГСМ, около десятка авто- бронетранспорта. По количеству зажмурившихся рашистов информации пока нет. Сейчас в этом направлении перекрыто движение транспорта", - написал он.

На фоне серии "хлопков" в Белгороде был перекрыт мост через речку Северский Донец.

Россияне, около 80% которых, напомним, согласно соцопросам поддерживают вторжение России в Украину, вдруг сильно испугались, когда осознали, что война может прийти и к ним домой.

"Руки трясутся... Так близко... Война началась", - жалуется автор одного из видео, снимая пожар и громкую канонаду.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Курской области РФ обрушился железнодорожный мост. Местные чиновники объявили о "расследовании" причин частичного повреждения конструкции.