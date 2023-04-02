Кара небесная? В России на Забайкалье пронесся огненный смерч. Видео

В России зафиксировали редкое природное явление – огненный смерч. Он пронесся в Забайкальском крае, где бушевал степной пожар.

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Местные власти уверяют, что огненный смерч не добрался до поселений, а пожар уже ликвидирован, в то же время, в российском МЧС заявили, что не имеют никакой информации об этом явлении. Об этом сообщили российские пропагандисты.

"Жители забайкальского поселка Рудник Абагайтуй стали свидетелями уникального природного явления — огненного смерча. Он образовался вчера во время степного пожара, чему способствовал сильный ветер", – пишут пропагандисты.

"Редкое природное явление", уверяют местные власти, не добралось до населенных пунктов и "не причинило существенного вреда". Глава Забайкальського района Александр Мочалов также заявил, что утром 2 апреля пожар был ликвидирован.

Однако в МЧС РФ об этом событии ничего не знают.

"Снято кем-то, где-то в районе и распространено", — процитировали ответ МЧС РФ пропагандисты ТАСС.

РосСМИ также добавили, что огненные смерчи возникают при появлении нескольких очагов возгорания и сильного нагревания воздуха над ними.

Тем временем на Забайкалье накануне, рапортуют пропагандисты, 1 апреля потушили 46 ландшафтных пожаров на площади свыше 9 тысяч га. Специально созданные патрульно-контрольные группы тем временем ищут "виновников" возгораний, среди которых – поджигатели сухой травы.

Напомним, 2 апреля в Ростове-на-Дону раздался мощный взрыв, который был слышен в соседних населенных пунктах. Власти города пока не дали оценки происходящему, но, согласно сообщениям прессы, в прошлый раз губернатор Василий Голубев объяснил аналогичный случай пролетом над Ростовом самолета в сверхзвуковом режиме.

29 марта в Свердловской области РФ произошел взрыв на газопроводе. После этого там вспыхнул масштабный пожар. Пламя было отчетливо видно на километры вокруг.

А в начале марта под Москвой вспыхнул масштабный пожар на коксогазовом заводе. После взрыва огонь охватил один из цехов предприятия.