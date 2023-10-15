'Какой позор': Путин расхвалил Си Цзинпина перед визитом в Китай и возмутил россиян. Видео

Накануне официального визита в Пекин российский президент Владимир Путин дал интервью китайскому телевидению, где нарочито подчеркивал достоинства главы КНР Си Цзиньпина, гранича с открытой лестью. Это возмутило россиян, которые находят диктатора с амбициями Петра I жалким и максимально зависимым от влиятельного соседа.

Кадры интервью Путина опубликовали российские СМИ. Одиозный политик нахваливал Си за его "основательность, дальновидность и стратегический ум" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это отличает настоящего мирового лидера от людей, которых мы называем временщиками, приходящих на пять минут покрасоваться на мировой арене. Си Цзиньпин оценивает ситуацию, анализирует, смотрит в будущее", – с подобострастной улыбкой рассуждает глава РФ.

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Пользователи социальных сетей в России назвали подобное поведение Путина позором. Они сомневаются, что подхалимаж политика поспособствует улучшению отношений между Пекином и Москвой, а также выставили на смех карикатурный образ диктатора, явно переусердствовавшего на ботоксных процедурах.

Напомним, визит кремлевского фюрера в Пекин был анонсирован еще летом этого года. Тогда многие эксперты усомнились, что поездка состоится, ведь МУС выдал ордер на арест военного преступника и теперь Путину небезопасно покидать пределы российской территории.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в 2015 году издание New York Times опубликовало фото Путина, который кланяется лидеру Китая Си Цзиньпину. Тогда эпизод стал настоящим курьезом, который высмеяли как сами россияне, так и за пределами РФ.

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