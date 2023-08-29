Несмотря на международный ордер на арест, Путин в октябре поедет в Китай – Bloomberg

Президент РФ Владимир Путин до сих пор оставался на территории России после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его задержание по обвинению в военных преступлениях. Тем не менее, в октябре он, возможно, примет решение о выезде за границу для встречи с президентом Китая Си Цзиньпином.

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Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Владимир Путин рассматривает возможность посещения только тех стран, где обеспечена полная безопасность его пребывания, что является приоритетом для его службы безопасности.

После широкомасштабной военной операции в отношении Украины Владимир Путин совершил поездки только в соседние страны, такие как Таджикистан, Туркменистан, а также посетил Иран.

Он игнорировал зарубежные мероприятия и пропускал даже анонсированные визиты. На прошлой неделе президент РФ пропустил саммит БРИКС в Южно-Африканской Республике, правительство которой дало понять, что ему придется выполнить приказ о его аресте.

Владимир Путин анонсировал, что не примет участие в саммите G20 в следующем месяце, хотя Нью-Дели не обязан его арестовывать в соответствии с решением МУС. Кроме этого, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заявлявший, что ожидает визита российского президента в конце августа, в конце концов сам едет в Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой. Они подозреваются в совершении международного преступления – депортации украинских детей в РФ. Ордер будет действовать до конца жизни фигурантов.

– Правительство ЮАР официально обратилось в суд за ордером на арест Путина в случае его визита в страну. Диктатор ранее планировал посетить саммит БРИКС в Йоханнесбурге, но в итоге решили, что вместо него поедет глава МИД РФ Лавров.

– Депутаты Европарламента призвали МУС выдать ордер на арест и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Они заявили, что Минск причастен к преступлениям против Украины.

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