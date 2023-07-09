Кадыров после слухов о его болезни ушел в отпуск

Глава Чечни Рамзан Кадыров ушел "в ежегодный оплачиваемый отпуск". На период отсутствия "пехотинца Путина" его обязанности возложены на главу правительства Чечни Муслима Хучиева.

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Подписанное Кадыровым распоряжение появилось на сайте главы и правительства Чечни. Ранее в Чечне активно циркулировали слухи о стремительном ухудшении состояния здоровья чиновника и о том, что он испытывает серьезные проблемы с почками.

Согласно распоряжению, подписанному Кадыровым, в "ежегодный оплачиваемый отпуск" он отпустил сам себя.

"Отбываю в ежегодный оплачиваемый отпуск с 3 июля 2023 года", — говорится в документе.

Во время своего отсутствия Кадыров делегировал свои полномочия главе чеченского правительства Муслиму Хучиеву.

При этом "отпуск", похоже, бессрочен: дата его завершения в распоряжении не указана.

Напомним, ранее в информационном пространстве начали активно циркулировать слухи о серьезных проблемах Кадырова со здоровьем, косвенно подтверждаемых разительными изменениями во внешности "пехотинца Путина".

По словам Ислама Белокиева, бывшего пресс-секретаря чеченского батальона имени Шейха Мансура, воюющего на стороне Украины, Кадыров страдает от почечной недостаточности.

"Его почки практически отказали, и поступает информация, что ему и говорить сложно. Не помогает даже процедура диализа (искусственная очистка крови от токсинов, излишка воды и т.д.). А это значит, что, скорее всего, он вскоре умрет", – заявлял Белокиев.

Сам Кадыров 2 июля вышел с видеообращением, чтобы опровергнуть слухи о своем заболевании. Хотя его опухшее лицо диссонировало с заявлениями о "крепком здоровье".

Уже на следующий день "здоровый" Кадыров внезапно решил, что пришло время "отдохнуть".