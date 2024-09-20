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Кадыров похвастался еще двумя Tesla Cybertrack с пулеметами на крыше: раньше он жаловался на Маска. Видео

Лилия Рагуцкая
Новости России
3 минуты
975
Кадыров похвастался еще двумя Tesla Cybertrack с пулеметами на крыше: раньше он жаловался на Маска. Видео

Глава Чечни Рамзан Кадыров  снова опубликовал видео с двумя электромобилями Tesla Cybertrack. Он утверждает, что они якобы используются российскими оккупантами "в зоне СВО", в частности, с помощью установленных на крыше пулеметов они пытаются сбивать беспилотники.

Видео дня

Техникой, произведенной компанией американского изобретателя и миллиардера Илона Маска, Кадыров похвалился в своем Telegram-канале. Ранее он заявил, что американский бизнесмен "удаленно отключил" Cybertrack, который перед тем якобы лично презентовал "пехотинцу Путина".

20 сентября Кадыров опубликовал видео с двумя Tesla Cybertrack, на крышах которых установлены пулеметы. По словам "пехотинца Путина" оба уже якобы отправлены "в зону СВО".

"Ещё два Кибертрака отправлены в зону СВО. Западная техника прекрасно справляется с возложенными задачами против своих же западных укронатовцев. Мобильность, удобство, маневренность –- такие качества электромобиля тут очень востребованы. Удалённое отключение их не коснулось. Машины работают штатно и без сбоев. Лучшей рекламы для Кибертрака не придумаешь. Уж мы то знаем, каким должно быть их применение", – написал Кадыров.

На опубликованном им видео зафиксировано, в частности, как оккупанты из пулеметов на крышах авто ведут огонь по БпЛА. При этом ни кадры, ни комментарий к ним не содержат ни одного намека на то, когда и где на самом деле был снят этот ролик.

Кадыров похвастался еще двумя Tesla Cybertrack с пулеметами на крыше: раньше он жаловался на Маска. Видео

Интересно, что еще накануне Кадыров жаловался на то, что Маск "удаленно отключил"  Cybertrack, который, по утверждениям главы Чечни, ранее якобы лично прислал ему в подарок.

"Некрасиво поступил Илон Маск. Дарит от души дорогие подарки, а потом удалённо их отключает. Вы наверняка помните его подарок – Кибертрак, который мы оснастили пулеметом и отправили на СВО. Машина прекрасно справлялась с боевыми задачами. Демонстрировала маневренность и хорошую защиту экипажа. Так вот, недавно Маск удаленно отключил кибертрак. Не по-мужски это. Пришлось отбуксировать железного коня. Ну как так, Илон? Разве так делается?" – написал Кадыров.

Кадыров похвастался еще двумя Tesla Cybertrack с пулеметами на крыше: раньше он жаловался на Маска. Видео

"Новые автомобили" при этом "удаленные отключения" якобы не затронули, утверждает он.

Кадыров похвастался еще двумя Tesla Cybertrack с пулеметами на крыше: раньше он жаловался на Маска. Видео
Кадыров похвастался еще двумя Tesla Cybertrack с пулеметами на крыше: раньше он жаловался на Маска. Видео

Напомним, в середине августа Кадыров похвастался якобы подарком от Маска, который, по его уверениям, "скоро поедет на СВО". Известие о "щедром подарке" дошло до самого миллиардера, который на комментарий в сети Х по этому поводу ответил: "Ты серьезно такой тупой, что думаешь, что я подарил Cybertruck российскому генералу? Это потрясающе. Еще один пример того, как много лгут традиционные СМИ".

Однако Кадырова опровержение Маска, судя по всему, не остановило, и он продолжает рассказывать о "подаренных" электроавтомобилях.

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