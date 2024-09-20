Кадыров похвастался еще двумя Tesla Cybertrack с пулеметами на крыше: раньше он жаловался на Маска. Видео

Глава Чечни Рамзан Кадыров снова опубликовал видео с двумя электромобилями Tesla Cybertrack. Он утверждает, что они якобы используются российскими оккупантами "в зоне СВО", в частности, с помощью установленных на крыше пулеметов они пытаются сбивать беспилотники.

Видео дня

Техникой, произведенной компанией американского изобретателя и миллиардера Илона Маска, Кадыров похвалился в своем Telegram-канале. Ранее он заявил, что американский бизнесмен "удаленно отключил" Cybertrack, который перед тем якобы лично презентовал "пехотинцу Путина".

20 сентября Кадыров опубликовал видео с двумя Tesla Cybertrack, на крышах которых установлены пулеметы. По словам "пехотинца Путина" оба уже якобы отправлены "в зону СВО".

"Ещё два Кибертрака отправлены в зону СВО. Западная техника прекрасно справляется с возложенными задачами против своих же западных укронатовцев. Мобильность, удобство, маневренность –- такие качества электромобиля тут очень востребованы. Удалённое отключение их не коснулось. Машины работают штатно и без сбоев. Лучшей рекламы для Кибертрака не придумаешь. Уж мы то знаем, каким должно быть их применение", – написал Кадыров.

На опубликованном им видео зафиксировано, в частности, как оккупанты из пулеметов на крышах авто ведут огонь по БпЛА. При этом ни кадры, ни комментарий к ним не содержат ни одного намека на то, когда и где на самом деле был снят этот ролик.

Интересно, что еще накануне Кадыров жаловался на то, что Маск "удаленно отключил" Cybertrack, который, по утверждениям главы Чечни, ранее якобы лично прислал ему в подарок.

"Некрасиво поступил Илон Маск. Дарит от души дорогие подарки, а потом удалённо их отключает. Вы наверняка помните его подарок – Кибертрак, который мы оснастили пулеметом и отправили на СВО. Машина прекрасно справлялась с боевыми задачами. Демонстрировала маневренность и хорошую защиту экипажа. Так вот, недавно Маск удаленно отключил кибертрак. Не по-мужски это. Пришлось отбуксировать железного коня. Ну как так, Илон? Разве так делается?" – написал Кадыров.

"Новые автомобили" при этом "удаленные отключения" якобы не затронули, утверждает он.

Напомним, в середине августа Кадыров похвастался якобы подарком от Маска, который, по его уверениям, "скоро поедет на СВО". Известие о "щедром подарке" дошло до самого миллиардера, который на комментарий в сети Х по этому поводу ответил: "Ты серьезно такой тупой, что думаешь, что я подарил Cybertruck российскому генералу? Это потрясающе. Еще один пример того, как много лгут традиционные СМИ".

Однако Кадырова опровержение Маска, судя по всему, не остановило, и он продолжает рассказывать о "подаренных" электроавтомобилях.