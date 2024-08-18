Cyber-дон: Кадыров похвастался якобы подарком от Маска, который скоро поедет на СВО. Видео

Одиозный глава Чечни Рамзан Кадыров, похваставшийся якобы подарком от основателя Tesla Илона Маска. Последний якобы подарил руководителю так называемых российских TikTok-войск, автомобиль Cybertruck.

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Об этом он написал в своем Telegram-канале. Кадыров не упустил возможность продемонстрировать новую "игрушку", показав видео, где он катается Грозным на новеньком электромобиле.

Но конечно, на этом все не остановилось. Главный TikTok-ер установил на крыше машины пулемет, заявив, что кибертрак скоро будет отправлен в "зону СВО".

"Очень удобная машина. Исходя из таких отличных характеристик, кибертрак скоро будет отправлен в зону СВО, где будет востребован в соответствующих условиях. Уверен, что этот зверь принесет много пользы нашим бойцам", - восторженно заявил Кадыров.

В своем посту Кадыров выразил благодарность Илону Маску, однако сам основатель Tesla пока не комментировал этот "подарок".

Как сообщал OBOZ.UA, спецоперация Сил обороны Украины в Курской области РФ показала не только слабость кремлевского режима, который вместе с миллионами россиян наблюдал, как подразделения ВСУ продвигаются по их территории, но и открыл глаза россиянам на "крутых воинов" из Чечни. Находившиеся у границы с Украиной кадыровцы просто растворились, не оказав никакого сопротивления. Это явилось одной из наиболее обсуждаемых тем в России, причем как среди гражданских, так и военных.

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