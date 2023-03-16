Кадыров назначил свою 20-летнюю дочь куратором здравоохранения Чечни: в правительстве отметили ее 'знание и опыт'. Фото

Глава Чеченской Республики в составе России Рамзан Кадыров назначил свою 20-летнюю дочь Хутмат Кадырову на должность куратора в сфере здравоохранения республики. До этого девушка занимала должность замруководителя секретариата главы республики.

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Об этом сообщил глава правительства Чечни и зять Кадырова Адам Алханов, который является мужем другой дочери чеченского диктатора. Несмотря на то, что девушке всего 20 лет, он отметил ее "знание и опыт" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"По поручению главы ЧР теперь систему здравоохранения Чеченской Республики будет курировать Хутмат Рамзановна. Мы видим, что реабилитационная служба под ее кураторством вышла на качественно новый уровень, теперь знание и опыт Хутмат Кадыровой будут способствовать развитию всей медицинской отрасли. Уверен, под кураторством Хутмат Рамзановны здравоохранение Чеченской Республики ожидают огромные успехи и новые широкие возможности", – заявил он.

Согласно информации из открытых источников, у Рамзана Кадырова, женатого на односельчанке Медне Айдамировой, девять детей: дочери Айшат, Хадижат (в интернете ее также иногда называют Кариной), Хеди (также известная как Хутмат), Табарик, Ашура и Эйшат, а также сыновья Зелимхан, Адам и Ахмад.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в 2016 году дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Хадижат выиграла республиканский этап всероссийского конкурса "Ученик года". Сам Рамзан Кадыров, как известно, является почетным академиком Российской академии естественных наук.

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