Кадыров отказался поддержать Пригожина в кампании против минобороны РФ – аналитики

Глава Чечни Рамзан Кадыров отверг предложения основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина присоединиться к возобновившейся информкампании против минобороны РФ. Он предполагает, что она может не восстановить ослабевающее влияние финансиста "вагнеровцев" в российском обществе.

Вместо этого чеченский лидер, в подтверждение заявлений МО, которое командует четырьмя военными округами, сказал, что его вооруженные формирования будут выполнять приказы любого командира оккупантами, назначенного диктатором Владимиром Путиным. Также добавил, что у его боевых офицеров "отличные и хорошо скоординированные отношения с минобороны", говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

По словам аналитиков, поддержка Кадыровым российского оборонного ведомства последовала за попыткой "повара Путина" заручиться поддержкой главы Чечни. В частности, посредством публичного визита к раненому командиру спецподразделения "Ахмат" 16 февраля.

В ISW считают, что тот просто усиливает свою информационную кампанию против МО РФ. Подтверждением этому являются его заявления, мол, "вагнеровцы" не подчиняются ведомству и даже "не имеют никакого отношения" к российской армии.

"Пригожин, вероятно, пытается завербовать ультранационалистических деятелей в Кремле и выбрать российских блогеров для поддержки его стремления к власти в России, но, скорее всего, обнаружит, что те, кто связан с Кремлем, могут отвернуться от него, чтобы сохранить свое покровительство", – считают в ISW.

Там предположили, что глава Чечни отказался присоединиться к возобновившейся информационной атаке Пригожина на минобороны, поскольку его формальные связи с Кремлем и положение в российском правительстве более выгодны, чем любые политические отношения с основателем ЧВК.

"Различное отношение Пригожина и Кадырова к МО примечательно, поскольку первый использовал критику второго в адрес российских военных в октябре 2022 года, чтобы подорвать МО и сделать группу "Вагнера" элитной российской силой в войне против Украины", – отмечают в Институте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пригожин подтвердил, что российских зэков больше не вербуют в ряды ЧВК "Вагнер". Он заявил, мол, если бы не "ужасная военная бюрократия" в РФ, его наемникам удалось бы "захватить Бахмут" еще до Нового года.

